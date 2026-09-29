김해준·김승혜 부부, 첫딸 품에 안아…"사랑으로 잘 키울 것"

AI 핵심 요약beta
- 김해준·김승혜 부부가 29일 첫딸을 품에 안았다.
- 김승혜는 이날 오전 자연분만으로 딸을 출산했다고 밝혔다.
- 두 사람은 2024년 10월 결혼한 동갑내기 부부다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2024년 10월 결혼…첫 아이 출산
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 코미디언 김해준과 김승혜 부부가 첫딸을 품에 안았다.
29일 김승혜는 자신의 SNS를 통해 이날 오전 딸을 출산했다고 알렸다. 그는 "자연분만에 성공했다"며 "우리가 부모가 되다니 감격스럽다. 사랑으로 잘 키우겠다"고 소감을 밝혔다.
함께 공개된 사진에는 갓 태어난 딸을 안고 있는 김승혜와 곁을 지키는 김해준의 모습이 담겼다.
1987년생 동갑내기인 두 사람은 약 1년간 교제한 뒤 2024년 10월 결혼했다.
김해준은 2018년 tvN '코미디빅리그'를 통해 데뷔한 뒤 방송과 유튜브에서 활동하고 있다. 유튜브 콘텐츠에서 부캐릭터 '최준' 등을 선보이며 이름을 알렸다.
김승혜는 2007년 SBS 공채 9기 개그맨으로 데뷔해 '개그투나잇', '웃찾사' 등에 출연했다. 2014년에는 KBS 29기 공채 개그맨으로 다시 선발돼 '개그콘서트' 등에서 활동했다.
taeyi427@newspim.com