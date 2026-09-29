밀양시의회, 신규 공직자 79명 대상 의정 교육…의회 기능·권한 설명

AI 핵심 요약beta
- 밀양시의회가 29일 신규 실무수습 임용자 79명에게 견학 교육을 했다.
- 참가자들은 지방의회 기능과 행정 운영 체계를 살펴봤다.
- 손문규 의장은 공직자로서 자부심을 갖고 임해달라고 당부했다.
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[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 공직사회에 첫발을 내딛는 신규 임용자들이 지방의회의 역할과 행정 운영 체계를 살펴봤다.
경남 밀양시의회는 29일 밀양시청 신규 실무수습 임용자 79명을 대상으로 시의회 교육 및 견학 프로그램을 진행했다고 밝혔다.
이번 프로그램은 신규 공직자들에게 지방의정의 기능과 중요성을 알리고 공직 수행에 필요한 기본 소양을 높이기 위해 마련됐다.
참가자들은 밀양시의회의 주요 기능과 권한, 의회 구성 및 운영 현황에 대한 설명을 들었다. 지방의회가 집행기관을 견제·감시하고 지역 현안을 심의하는 과정도 확인했다.
본회의장에서는 박현숙 전문위원이 지방의회와 집행기관의 역할을 주제로 강의했다. 참가자들은 두 기관의 기능 차이와 협력 관계를 살펴보고 공공행정이 이뤄지는 전반적인 흐름을 이해하는 시간을 가졌다.
손문규 의장은 "밀양시 공직자로서 첫걸음을 내딛은 것을 축하한다"며 "밀양시의 미래를 책임진다는 자부심을 갖고 업무에 임해달라"고 당부했다.
news2349@newspim.com