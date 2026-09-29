부일영화상, 이병헌·장동건 등 핸드프린팅…레드카펫 라인업 공개

AI 핵심 요약beta
- 제35회 부일영화상이 29일 참석자 명단을 공개했다.
- 핸드프린팅에는 최현진·이혜리·장동건·이병헌이 나선다.
- 시상식은 10월 7일 부산서 열리며 생중계된다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 제35회 부일영화상이 오는 10월 7일 개최를 앞두고 핸드프린팅 행사와 레드카펫 참석자 명단을 공개했다고 29일 밝혔다.
올해 부일영화상은 10월 7일 오후 4시 30분 부산 해운대구 시그니엘 부산 그랜드 볼룸에서 열린다. 핸드프린팅과 레드카펫을 시작으로 본 시상식과 올해의 스타상 수상자 오픈 토크 등이 진행된다.
시상식에 앞서 열리는 핸드프린팅 행사에는 제34회 부일영화상 주요 수상자들이 참석한다. 영화 '여름이 지나가면'으로 신인 남자연기상을 받은 최현진과 '빅토리'로 신인 여자연기상을 받은 이혜리, 유현목영화예술상 수상자 장동건, '승부'로 남우주연상을 받은 이병헌이 참여한다.
레드카펫과 포토월에는 최현진, 이혜리, 장동건, 이병헌을 비롯해 시상식 사회를 맡은 김남길과 천우희가 참석할 예정이다.
제35회 부일영화상 후보자인 조유현, 김세훈 대표, 구정아 대표, 윤가은 감독, 서수빈, 음문석, 염혜란, 박지훈 등도 레드카펫에 오른다. 시상자로는 김아영, 카사마츠 쇼, 노정의, 조이현 등이 참석할 예정이다.
축하 무대에는 팀 헤이븐과 어반자카파 조현아가 오른다.
행사는 레드카펫과 백스테이지 인터뷰에 이어 본 시상식과 올해의 스타상 수상자 오픈 토크 순으로 진행된다. 시상식 전 과정은 네이버 치지직을 통해 단독 생중계될 예정이다.
taeyi427@newspim.com