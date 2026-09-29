박승원 광명시장, '신천~하안~신림선' 시민 1만6000명 서명부 전달

AI 핵심 요약beta
- 박승원 광명시장이 29일 국토부에 서명부를 전달했다
- 광명시는 신천~하안~신림선 신설을 정부에 촉구했다
- 1만5990명 서명과 관련 현안 건의문도 함께 냈다
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시흥 신천~광명 하안~서울 신림 잇는 광역철도…제5차 국가철도망 반영 촉구
학온역 정차·광명시흥선 국가 시행 등 핵심 교통 현안 건의문 함께 전달
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 신천~하안~신림선 신설을 촉구하는 시민 1만 6000여 명의 염원을 정부에 직접 전달하며 철도망 구축에 박차를 가했다고 29일 밝혔다.
박승원 광명시장은 이날 시민대표 등과 함께 세종시 국토교통부 청사를 찾아 박재순 교통물류실장을 면담하고 시민 1만 5990명이 서명한 서명부를 전달하며 신천~하안~신림선 신설의 신속한 추진을 강력히 요청했다.
신천~하안~신림선은 시흥 신천역을 시작으로 광명시흥 3기 신도시와 하안동을 거쳐 서울 독산·신림으로 이어지는 총연장 16.4㎞의 광역철도다. 수도권 서남부 지역의 서울 접근성을 크게 높일 핵심 노선으로 현재 국토교통부의 제5차 국가철도망 구축계획 반영 절차가 진행 중이다.
광명시는 사업 속도를 높이기 위해 민간투자사업 방식인 '수도권 서남부선 광역철도 민간투자사업(가칭)' 추진도 병행하고 있다. 민자 방식은 민자적격성조사로 예비타당성조사를 대체할 수 있어 재정사업 대비 행정절차 절감 효과가 크다.
이날 박 시장은 ▲월곶~판교선 일반전동차의 신안산선 학온역 정차 ▲광명시흥 신도시 서울 방면 연결도로 조기 추진 ▲남북철도(광명시흥선) 국가 직접 시행 등 관내 주요 교통 현안을 담은 건의문도 함께 제출했다.
서명부와 건의문 전달 후에는 국토부 청사 앞에서 신천~하안~신림선 신설을 촉구하는 1인 시위를 펼쳤다.
박승원 광명시장은 "신천~하안~신림선은 광명시흥 3기 신도시 등 대규모 개발에 따른 폭발적 교통수요를 분산할 핵심 광역교통망"이라며 "정부가 '선교통·후입주' 원칙을 준수하고 1만 6천여 시민의 뜻을 무겁게 받아들여 서둘러 사업을 추진해야 한다"고 강조했다.
이에 대해 박재순 국토부 교통물류실장은 "신천~하안~신림선을 포함한 광명시의 주요 교통 현안이 차질 없이 추진될 수 있도록 실무선에서 면밀히 검토하겠다"고 답했다.
광명시는 지난 2일 '신천~하안~신림선 신설 촉구 범시민 추진위원회'를 출범하고 서명운동을 전개한 바 있으며 당초 목표인 1만 명을 웃도는 1만 5990명의 서명을 끌어냈다.
1141world@newspim.com