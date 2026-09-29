밀양시, 밀양농협 치매극복 선도단체 지정…지역사회 안전망 강화

AI 핵심 요약beta
- 밀양시는 29일 밀양농협 본점을 치매극복 선도단체로 지정했다.
- 밀양농협은 치매파트너 교육과 인식 개선 활동을 맡는다.
- 시는 지역 협력으로 치매 안전망을 확대할 계획이다.
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치매 환자 지원 안전망 강화 기대
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 지역 주민이 자주 찾는 금융기관이 치매 안전망 구축에 참여한다.
경남 밀양시는 29일 밀양농협 본점을 치매극복 선도단체로 지정했다고 밝혔다.
치매극복 선도단체는 치매 환자와 가족이 지역사회에서 안심하고 생활할 수 있도록 치매 친화적 환경 조성에 참여하는 기관·단체다.
밀양농협 소속 구성원은 치매파트너 교육을 이수하고 치매 인식 개선 활동에 나선다. 치매 관련 정보 제공과 사업 안내, 치매 자원봉사 참여도 맡는다.
배회하는 어르신을 발견하면 신고하는 등 치매 환자와 가족을 지원하는 역할도 수행한다.
시는 지역 주민의 이용이 많은 밀양농협이 선도단체로 참여하면서 치매에 대한 관심을 높이고 지역사회 안전망을 강화하는 데 도움이 될 것으로 보고 있다.
치매극복 선도단체에는 기업과 기관, 단체, 학교, 대학 등이 참여할 수 있다. 참여를 원하는 기관은 밀양시치매안심센터에 문의하면 된다.
시는 앞으로도 지역 기관·단체와 협력해 치매 친화적 환경을 조성하고 치매 안전망을 확대할 계획이다.
news2349@newspim.com