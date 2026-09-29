태백시, 항공산업 인재 양성 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 태백시가 29일 항공인재 양성 업무협약을 체결했다.
- 강원교육청·제주항공·한국항공고가 함께 참여했다.
- 학생 현장체험·진로지원·교육협력을 추진했다.
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[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 태백시는 29일 한국항공고등학교에서 강원특별자치도교육청, 제주항공, 한국항공고등학교와 항공산업 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 학생들에게 항공산업 현장 체험을 제공하며 학교에서 익힌 지식과 기술을 실제 직무와 연결하도록 돕기 위해 마련됐다.
특히 강원형 마이스터고 육성 방안에 제주항공의 전문성과 교육 자원을 통합해 학교 교육과 산업 현장을 잇는 협력체계를 구축한다는 점에서 의미가 크다.
협약에 따라 각 기관은 항공산업 인재 양성을 위한 프로그램 개발과 운영에 협력하고 학생들의 진로 체험을 지원할 예정이다. 제주항공은 정비시설과 장비를 활용한 교육을 제공하며 관련 기관은 항공산업 기술인재 양성에 필요한 행정적 및 재정적 지원에 나선다.
이상호 태백시장은 "이번 협약이 한국항공고 학생들에게 항공 산업을 깊이 이해할 기회를 제공하길 기대하고 있으며 학생들이 전문 인재로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com