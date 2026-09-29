'의료기기 개발·제조' 셀락바이오 원주 공장 개소

AI 핵심 요약beta
- ㈜셀락바이오가 29일 원주 cGMP 공장 개소식을 가졌다.
- 원주공장은 700억 투입해 연 1600만개 생산체계를 갖췄다.
- 셀락바이오는 GMP 후 더말필러 등 양산과 사업확대에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 의료기기 개발·제조 업체 ㈜셀락바이오는 29일 강원 원주시 기업도시 내 cGMP 공장 신축을 완료하고 개소식을 가졌다.
원주시에 따르면 이날 개소식에는 구자열 원주시장을 비롯한 원주시의회 문정환 의장, 강원 특별자치도의회 박길선 의장, 기업 관계자들이 참석했으며 건축 경과보고와 축사, 커팅식 그리고 공장 투어가 이어졌다.
이번에 준공된 ㈜셀락바이오 원주공장은 2025년 2월 첫 삽을 뜬 이후 올해 4월 준공하기까지 약 1년 2개월의 기간 동안 약 700억 원의 사업비가 투입됐다. 이 공장은 약 3000평의 부지에 지상 3층 규모로 건립됐으며 cGMP 수준의 더말필러 무균 충전 시설을 갖추고 연간 1600만 개 이상의 더말필러를 생산할 수 있는 생산 인프라를 확보했다.
원주공장은 현재 본격적인 제품 양산을 위한 GMP 인증 사전 절차를 진행하고 있으며 인증 완료 후에는 더말필러(CaHA, PLLA, DOPA-HA 등), 스킨부스터, 기능성 화장품 등을 중심으로 생산할 예정이다. 특히 단순 제조를 넘어 CMO(위탁생산서비스)·CDMO(위탁개발·생산서비스)로 사업 영역을 확대해 글로벌 기업의 제품 개발과 생산을 지원할 핵심 제조 파트너로 성장할 계획이다.
㈜셀락바이오는 해외 미용의료 기업 '휴젤'의 창업자 및 핵심 인력이 설립한 업체로 차별화된 재생 기술을 바탕으로 해외 시장 진출을 추진하고 있다. 이번 원주공장 준공을 통해 원주시는 의료기기 산업의 활성화에 기여하고 관련 산업 성장에도 도움을 줄 것으로 기대된다.
한편 원주시는 의료기기 산업을 기반으로 관련 기업 유치에 힘써왔다. 이를 통해 AI와 같은 첨단 기술을 접목한 첨단의료산업으로 영역을 확대하고 첨단의료복합단지 지정을 추진함으로써 미래 의료산업 경쟁력을 강화하고 있다. 앞으로도 관련 기업의 유치와 산업 간 연계를 강화해 원주가 첨단의료산업 중심 도시로 자리 잡도록 할 예정이다.
구자열 원시장은 "국내 최고 수준의 생산 인프라와 기술력을 갖춘 ㈜셀락바이오의 cGMP 공장 준공은 원주시 의료기기 기업 유치의 중요한 성과"라며 "우수한 의료기기 기업들이 원주에서 성과를 이룰 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것이며, 원주가 국내 의료기기 산업을 선도하는 도시로 자리매김하도록 적극 노력하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com