대전교육청, '학생이 행복한 학교' 조성 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 29일 학생자치 발전을 논의했다.
- 원탁회의서 AI 전환 시대 학교문화 개선 방안 모색했다.
- 제안은 검토 뒤 정책 반영하고 결과를 공개한다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 학생을 비롯한 교육공동체와 함께 인공지능(AI) 전환 시대에 맞는 학교문화와 학생자치 발전 방안을 모색했다.
29일 시교육청은 이날 유성컨벤션웨딩홀에서 '학생의 목소리로 만드는 행복한 학교'를 주제로 '2026년 제2회 대전교육공감원탁회의'를 진행했다고 밝혔다.
이번 원탁회의에는 학생, 학부모, 교직원, 시민 등이 참여해 자율과 책임을 바탕으로 한 학교문화를 살펴보고 학생자치문화 활성화 방안을 논의했다.
본회의에서는 전문 퍼실리테이터의 진행으로 AI 전환 시대, 자율과 책임의 학교문화 세우기, 존중과 포용을 위한 도전과제 생각해 보기, 건강한 학교놀이 문화 만들기 등을 주제로 의견을 나눴다.
회의에 앞서 온라인 토의방을 운영해 정책 관련 사전 의견을 공유하고 질의응답을 진행했다.
원탁회의에서 나온 제안은 담당 부서 검토를 거쳐 교육정책에 반영할 예정이다. 제안 내용과 정책 반영 결과는 시교육청 홈페이지를 통해 공개한다.
오석진 교육감은 "학생의 목소리가 학교의 긍정적인 변화로 이어지기 위해서는 교육공동체 모두의 관심과 협력이 중요하다"며 "원탁회의에서 나온 의견을 정책에 적극 반영하고 학생들이 자율과 책임을 바탕으로 학교의 주체로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com