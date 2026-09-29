함안군, 체질 개선 시책 29건 실행 추진…불필요·중복 업무 정비

AI 핵심 요약beta
- 경남 함안군이 29일 체질 개선 보고회를 열었다
- 기존 업무·사업의 중복과 비효율을 점검했다
- 32건 중 29건을 선정해 2027년 예산에 반영한다
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[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 기존 업무와 사업을 재점검해 예산 절감과 행정 효율화를 추진한다.
군은 29일 군청 별관 3층 중회의실에서 석욱희 부군수 주재로 '함안군 체질 개선 시책 발굴 보고회'를 개최했다고 밝혔다.
보고회에서는 각 부서가 제안한 개선 과제를 공유하고 추진 방향을 논의했다. 한정된 재원과 행정력을 효율적으로 활용하기 위해 기존 업무와 사업의 불필요·중복·저효율 요소를 점검하는 데 초점을 맞췄다.
단순한 예산 삭감이 아니라 업무 방식과 사업 추진체계를 함께 살펴 행정 효율을 높이고 실질적인 변화로 이어질 과제를 발굴했다.
군은 모두 32건의 과제를 발굴한 뒤 담당 부서 검토를 거쳐 29건을 실행 과제로 선정했다. 분야별로는 예산 절감 12건, 행정 효율화 11건, 지역경제 활성화 2건, 세입 증대 2건, 기타 2건이다.
주요 과제에는 정책고도화 10선 선정·운영, 공모사업 사전심사제 운영 강화, 파크골프장과 연계한 지역 소비 활성화, 함안사랑상품권 페이백 사업 등이 포함됐다.
축제·행사 성과를 분석해 통폐합하고 예산 운용의 효율을 높이는 방안도 검토했다. 군은 선정한 과제를 2027년 예산과 주요업무 계획에 반영할 예정이다. 우수 사례는 별도 심사를 거쳐 인센티브를 지급한다.
석욱희 부군수는 "좋은 시책도 행정에 적용해 성과로 이어지게 하는 것이 중요하다"며 "과제의 실행 가능성을 면밀히 검토하고 부서 간 협업을 통해 군민이 체감하는 변화로 이어지도록 추진해 달라"고 말했다.
news2349@newspim.com