전북형 스마트 제조혁신 3년 결실…생산성 74% 향상

AI 핵심 요약beta
- 전북도·익산시가 29일 삼성전자와 스마트 제조혁신 성과를 공개했다.
- 도내 189개사가 스마트공장 구축해 생산성·품질을 높였다.
- 전북도는 2027년부터 2.0사업으로 AI 제조 확산을 추진했다.
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생산성 74%·품질 51% 향상…내년부터 피지컬 AI 기반 자율제조 확대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도와 익산시가 삼성전자와 함께 추진한 스마트 제조혁신 사업을 통해 도내 중소 제조기업의 생산성과 품질을 높이는 성과를 거뒀다고 29일 밝혔다.
전북도와 익산시는 이날 익산시 인화동 유압기기 전문 제조기업 효진산업에서 '전북형 스마트 제조혁신 프로젝트' 3개년 성과보고회를 열고 그동안의 추진 성과와 우수사례를 공유했다.
행사에는 이원택 전북지사, 최정호 익산시장, 박승희 삼성전자 CR담당 사장, 삼성전자 현장 멘토단과 프로젝트 참여기업 대표 등 200여 명이 참석했다.
전북형 스마트 제조혁신 프로젝트는 2024년부터 올해까지 전북도와 14개 시·군, 삼성전자가 함께 추진한 민관 협력사업이다.
삼성전자의 제조혁신 노하우를 바탕으로 기업별 여건에 맞춰 스마트공장 구축을 지원하고 전문 멘토단이 현장에서 공정 개선과 작업환경 혁신 등을 지원했다.
2024년부터 올해 9월까지 스마트공장을 구축한 도내 기업은 모두 189개사다. 이 가운데 기초 센서를 활용해 생산 데이터를 수집하는 기초 단계가 172개사, IoT·AI 기술로 데이터를 분석하는 고도화 단계가 17개사다.
2024~2025년 구축을 완료한 133개사를 분석한 결과 생산성은 평균 74%, 품질은 51% 향상됐으며 물류는 35% 개선되고 비용은 27% 절감됐다. 수혜기업 25개사는 청년 130여 명을 새로 채용하는 성과도 거뒀다.
이날 성과보고회에서는 효진산업의 혁신사례가 소개됐다. 효진산업은 자동절단설비에서 발생하는 생산 데이터를 수집해 실시간으로 생산실적을 모니터링하는 체계를 구축했다.
이를 통해 공정 불량과 현장 문제에 신속하게 대응할 수 있는 기반을 마련했다.
또 삼성전자 멘토들과 함께 파이프 적재대를 제작하고 스크랩 재활용률을 높인 결과 원자재 재고율은 33% 감소했고 시간당 생산량은 97% 증가했다. 창고 적재율도 100% 개선됐다.
현장에는 혁신활동, 판로개척, 지역 상생 등 분야별 우수사례를 전시한 부스도 마련됐다. 참식품은 제품 일체형 생산라인 구축으로 일일 생산량을 10% 늘렸으며 한국몰드김제는 금형 온도관리 시스템을 도입해 프레스 공정 불량률을 38% 개선했다.
참석자들은 우수사례 부스를 둘러본 뒤 효진산업 제조라인을 직접 찾아 스마트공장 구축에 따른 생산현장의 변화를 확인했다.
전북도는 3개년 사업 성과를 바탕으로 2027~2029년 '전북형 2.0'을 추진할 계획이다. 스마트공장 도입 전 공정개선과 표준화부터 디지털 전환, 인공지능(AI) 도입까지 기업 성장단계별 지원을 확대하고 로봇·설비 등에 AI를 접목하는 '피지컬 AI' 후보기업도 육성한다.
이를 통해 전북을 AI 기반 자율제조의 시험 무대로 만들고 우수사례를 도내 제조기업에 확산하는 한편 수요기업·공급기업·지원기관 간 협력체계도 강화할 방침이다.
박승희 삼성전자 CR담당 사장은 "전북형 스마트 제조혁신 프로젝트에서 시작된 작은 변화들이 디딤돌이 되기를 바란다"며 "삼성은 디지털 전환부터 제조 AI 도입까지 중소기업의 성장에 늘 함께하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com