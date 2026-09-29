의령군, LA한인축제서 농식품 판로 확대…10개 업체 41개 품목 출품

AI 핵심 요약beta
- 의령군이 다음달 1일부터 LA한인축제에 참가했다.
- 의령 농식품 업체 10곳이 41개 품목을 선보였다.
- 현지 소비자 반응을 확인해 미국 판로를 넓히기로 했다.
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미국 시장 진출을 위한 상담 지원
[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령 농식품이 미국 로스앤젤레스에서 현지 소비자와 유통 바이어를 만난다.
의령군은 다음 달 1일부터 4일까지 사흘간 미국 로스앤젤레스 서울국제공원에서 열리는 제53회 LA한인축제 농수산물 우수상품 엑스포에 참가한다고 29일 밝혔다.
이번 행사에는 의령지역 농식품 업체 10곳이 참여해 41개 품목을 선보인다. 군은 7개 부스를 운영하며 제품 전시와 시식, 현장 판매를 진행한다. 현지 수입·유통 바이어와의 상담도 병행한다.
참가 품목은 의령 농산물을 활용한 가공식품과 간편식, 전통식품 등이다. 군은 기존 수출업체뿐 아니라 해외시장 진출 가능성이 있는 신규 업체의 참여도 확대했다.
현지 소비자에게 제품을 직접 선보이며 맛과 품질, 포장, 가격 등에 대한 반응을 확인할 계획이다. 판매 실적과 소비자 선호도, 바이어 상담 결과는 업체별로 정리해 제품 개선과 수출 판로 개척에 활용한다.
상담이 실제 거래로 이어질 수 있도록 행사 이후에도 바이어와 참여업체 간 후속 협의를 지원한다. 현지 판매 가능성이 높은 제품은 LA 현지 유통매장인 홈쇼핑월드 LA점 내 의령군 안테나숍 입점도 추진한다.
군 관계자는 "현지 소비자 반응을 확인하고 새로운 거래처를 발굴하는 기회"라며 "행사 이후에도 바이어 상담과 입점 상황을 관리해 미국시장 판로를 넓혀가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com