울산시, 10월 문화의 달 맞아 다채로운 행사…시민·관광객 초청

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 10월 문화의 달을 맞아 2일 울산불꽃축제를 열었다.
- 울산시는 10월 시 전역에서 축제와 전시, 공연을 이어갔다.
- 울산시립미술관은 15일부터 이중섭 특별전을 개최했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이중섭 특별전과 아트스트리트 준비
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 가을밤 해변 불꽃쇼부터 국민화가 이중섭의 작품을 만나는 특별전까지 10월 울산 곳곳에서 문화행사가 이어진다.
울산시는 10월 '문화의 달'을 맞아 시민과 관광객을 위한 축제와 전시, 공연, 체험 행사를 시 전역에서 개최한다고 29일 밝혔다.
첫 행사는 2일 오후 7시30분 북구 강동몽돌해변에서 열리는 '2026 울산불꽃축제'다. 식전 공연과 개막식에 이어 1500대 드론을 활용한 라이트쇼와 음악·영상이 결합한 멀티미디어 불꽃쇼가 진행된다.
3~4일에는 남구 왕생로 일원과 문화공원에서 '왕생로 빛거리축제'가 열린다. 행사 기간 오후 1시부터 오후 9시까지 거리공연과 거리노래방, 추억의 DJ, 초대가수 공연, 가로수 라이트쇼 등이 마련된다.
울산시립미술관은 15일부터 내년 1월 17일까지 특별전 '끝내지 못한 이야기-국민화가 이중섭'을 개최한다. 국립현대미술관의 이건희 수집품 109점을 비롯해 삼성리움미술관, 제주도 이중섭미술관, 이중섭 유족 등의 협조로 회화와 은지화, 엽서화, 편지화, 기록자료 등 140여 점을 선보인다.
국립현대미술관 소장 '황소'와 '세 사람', 삼성리움미술관 소장 '통영풍경', 제주도 이중섭미술관 소장 '섶섬이 보이는 풍경', 유족 소장 편지화 등 주요 작품도 전시된다.
같은 기간 중구 문화의 거리에서는 '아트스트리트 울산 2026'이 열린다. 15~17일 지역 예술인과 주변 상점가가 참여해 전시·판매·체험 공간을 운영하고 풍물패, 마술, 버스킹 등 공연을 선보인다. 이중섭 전시 주제관에서는 은지화 그리기와 초상화 그리기, 가족 엽서 쓰기 등을 체험할 수 있다.
17일에는 태화강국가정원 남구 둔치에서 '울산 피크닉 페스티벌'이 개최된다. 스마트폰 애플리케이션 '보물 찾고(go)'를 활용한 증강현실 보물찾기를 비롯해 지역 예술인 음악회, 버블 마술쇼, 시민 참여형 게임, 암각화 그리기 등이 진행된다.
울주군 선바위공원에서는 23~24일 '태화강의 전설 선바위 축제'가 열린다. 백룡을 주제로 불꽃놀이와 콘서트, 백룡마을 한마당, 오엑스(OX)게임과 춤 따라 하기, 함성대결 등 참여 프로그램을 마련한다.
이 밖에도 9일 태화강국가정원 남구 둔치에서 '울산 직장인 가요제 왕중왕전'이 열리고 17일 울산대공원 남문광장에서는 '울산 비보이 페스티벌'이 개최된다.
지역 예술인들이 참여하는 '제46회 울산예술제'는 20일부터 11월 9일까지 울산문화예술회관에서 열린다. 24~25일에는 태화강체육공원에서 쌀 소비 촉진과 건강한 먹거리 문화를 알리는 '울산 떡, 빵앗간 축제'가 진행된다.
31일부터 11월 1일까지는 십리대밭 축구장 일원에서 '힙크닉 페스티벌 인 울산'이 열린다. 다양한 장르의 음악가와 지역 예술인이 무대에 오른다.
psj9449@newspim.com