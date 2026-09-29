울산시, 부산·경남 여행사 초청 관광상품 발굴…29~30일 팸투어

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 29일부터 30일까지 부산·경남 여행업계 20여 명을 초청해 팸투어를 진행했다.
- 참가자들은 Fe01·태화강국가정원·반구천 암각화를 둘러봤다.
- 시는 동남권 연계 체류형 관광상품 개발을 기대했다.
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[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 부산·경남 여행업계 관계자들과 동남권 연계 관광상품 발굴에 나선다.
시는 29일부터 30일까지 이틀간 부산·경남 지역 여행사 상품 기획자와 관계자 20여 명을 초청해 팸투어를 진행한다고 밝혔다.
이번 팸투어는 울산의 주요 관광자원을 소개하고 부산·울산·경남을 하나의 관광권역으로 묶는 체류형 관광상품 개발을 유도하기 위해 마련됐다.
참가자들은 29일 울주군 서생면의 재생복합문화공간 Fe01을 방문해 정크아트 등 울산의 문화예술 콘텐츠를 둘러본다.
이어 태화강 국가정원에서 울산마차를 체험하고 도심 생태관광 자원을 살핀다. 이후 세계유산으로 등재된 반구천의 암각화를 찾아 선사시대 문화유산을 답사한다.
30일에는 해양관광 자원을 중심으로 일정이 진행된다. 참가자들은 대왕암공원을 둘러본 뒤 장생포 고래문화특구로 이동해 웨일즈카트 등 체험시설과 고래를 주제로 한 관광자원을 확인한다.
팸투어는 태화강역에서 마무리된다.
시는 이번 팸투어를 계기로 부산·경남 여행업계가 수도권과 외국인 관광객을 대상으로 한 동남권 연계 관광상품을 개발할 것으로 기대하고 있다.
psj9449@newspim.com