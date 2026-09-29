[인사] 대전시의회

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회가 10월 1일자 6급 이하 인사 50명을 단행했다.
- 의정관·의사담당관 등에서 승진·전보와 신규 발령이 이뤄졌다.
- 대전시 전출 인사도 함께 포함됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대전시의회 10월 1일자 6급 이하 인사
◇ 승진, 전보 50명
▲의정관 행정6급 한충현, 한승호, 김민택(전입), 송슬아(전입), 조정만(전입), 행정7급 신지연, 서정우(전입), 시설7급 길지환, 운전8급 이용준, 행정8급 김효일(승진), 행정9급 김예인, 지방별정6급상당 권옥희(신규) ▲의사담당관 행정6급 윤선혜, 방송통신6급 양희성(전입), 행정7급 서은덕, 방송통신7급 오청석, 행정9급 김지섭, 속기9급 이하윤(신규) ▲홍보소통담당관 행정6급 송기선, 전산6급 유찬샘, 행정7급 강이안, 장영규, 행정8급 이해원(승진) ▲입법정책담당관 행정6급 주진원, 행정7급 이승희 ▲운영전문위원 행정6급 류정아(전입), 행정7급 박소연(전입) ▲행정자치전문위원 행정6급 심인보, 이승윤, 행정9급 이해린 ▲복지환경전문위원 행정6급 정소영, 행정7급 이연규(전입), 행정9급 오세연 ▲산업건설전문위원 행정6급 이유나, 행정7급 이효진(전입) ▲예산결산전문위원 행정7급 원가영 ▲대전시 전출 행정6급 정해원, 김현정, 박혜원, 허훈걸, 전산6급 김선옥, 방송통신6급 배윤오, 행정7급 유일선, 이준규, 함미영, 황도윤, 조경담, 임동균, 방송통신7급 한지영, 운전8급 남현우
vincent977@newspim.com