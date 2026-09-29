산청군, 민선 9기 첫 주요업무계획 보고회…공약·신규사업 본격 추진

AI 핵심 요약beta
- 산청군이 29일 민선 9기 업무계획 보고회를 열었다.
- 공약사업 실행계획과 신규사업 발굴을 논의했다.
- 군은 검토 결과를 2027년 예산에 반영할 계획이다.
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2027년도 본예산 편성 반영
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 민선 9기 군정 비전 실현을 위한 연간 업무계획 수립에 들어갔다.
산청군은 29일 군청 군정회의실에서 유명현 군수 주재로 민선 9기 첫 주요업무계획 보고회를 개최했다고 밝혔다.
보고회는 30일까지 이어지며 부서별 현안사업과 신규사업, 공약사업의 추진 방향을 논의한다.
주요 안건은 부서별 현안사업 추진계획, 공약사업 실행 방안, 신규사업 발굴, 국·도비 확보를 위한 공모사업 대응 전략 등이다.
산청군은 공약사업별 추진 목표와 일정, 재원 확보 방안을 구체화하고 사업 진행 상황을 체계적으로 관리할 계획이다. 단순한 계획 수립에 그치지 않고 실행 가능성과 재원 조달 여건을 함께 점검한다는 방침이다.
새로운 성장동력 확보를 위한 신규사업 발굴도 추진한다. 부서별 태스크포스(TF) 운영을 활성화하고 국책사업 기획 기능을 강화해 정부와 경남도의 정책 변화에 선제적으로 대응할 예정이다.
공모사업과 국·도비 신규사업을 확보하기 위해 중앙정부와 경남도의 정책 방향을 분석하고 기존 업무 방식에서 벗어난 정책 발굴에도 나선다.
군은 보고회에서 나온 의견을 바탕으로 사업별 필요성과 실현 가능성, 재원 확보 방안 등을 종합적으로 검토한다. 검토 결과는 2027년도 본예산 편성과 향후 군정 운영에 반영할 계획이다.
유명현 군수는 "이번 보고회는 공약사업을 구체화하고 실행계획을 마련하는 자리"라며 "군민이 변화를 체감할 수 있도록 주요 정책을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com