강기윤 창원시장 "읍면동 중심 행정 강화…우수인재 배치·성과 보상"

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 29일 읍면동 중심 행정을 본격화했다.
- 우수인재를 읍면동에 배치해 현장 대응을 강화했다.
- 성과 우수자엔 발탁인사·특별승급 등 보상한다.
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본청 발탁인사·특별승급 신설
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 시민과 가장 가까운 읍면동에 우수인재를 배치하고 현장 성과에는 발탁인사와 특별승급으로 보상하는 경남 창원시의 '읍면동 중심 행정'이 본격화된다.
창원시는 시민 중심 시정을 실현하기 위해 읍면동 중심의 현장행정을 강화한다고 29일 밝혔다.
시는 읍면동 결원을 최소화하고 우수인재를 집중 배치해 시민 생활과 밀접한 현안에 신속히 대응할 계획이다. 읍면동을 단순한 행정의 최일선이 아니라 시민 우선 행정을 실현하는 핵심 거점으로 육성한다는 방침이다.
현장 업무 성과에 따른 인센티브도 마련한다. 주요 내용은 본청 발탁인사, 성과 우수자의 우선 팀장 보직, 읍면동 특별승급 신설, 읍면동 포상 확대 등이다.
시는 현장 직원의 업무 성과를 인사와 보상에 반영해 시민 불편을 살피고 지역 현안을 해결하는 행정체계를 구축할 계획이다.
강기윤 시장은 취임 이후 읍면동장실 개방과 풀베기·방역 등 주민 생활과 밀접한 현장 업무를 강조해 왔다. 지난 9월에는 시민이 우수 공직자를 추천하는 '시민우선 행정상'을 도입하고 선정된 직원에게 표창과 특별휴가 등을 제공하기로 했다.
강 시장은 "시민의 삶을 바꾸는 행정은 시민과 가장 가까운 곳에서 시작돼야 한다"며 "읍면동 직원들이 소신껏 일할 수 있는 조직을 만들어 시민이 체감하는 변화를 이끌겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com