세종자치경찰위원회, 제3기 정책지원단 위촉…치안 전문성 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종자치경찰위원회가 29일 정책지원단을 위촉했다.
- 제3기 정책지원단은 전문가 15명으로 꾸려졌다.
- 위원회는 지역 맞춤형 치안 서비스 발굴에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종자치경찰위원회가 각 분야 전문가로 구성된 정책지원단을 위촉하고 자치경찰 정책 수립과 지역 맞춤형 치안 서비스 발굴에 나선다.
세종자치경찰위원회는 29일 제3기 정책지원단 위촉식을 열고 자치경찰 정책의 발전 방향과 주요 현안을 논의하는 정기회의를 진행했다고 밝혔다.
제3기 정책지원단은 생활안전, 여성·청소년, 교통, 법률 등 자치경찰사무와 관련된 분야의 전문가 15명으로 구성됐다. 단장은 김흥주 세종연구원 책임연구위원이 맡았으며, 김재형 세종시의원 등이 위원으로 참여한다. 임기는 1년이며 연임할 수 있다.
이날 정기회의에서는 자치경찰위원회의 주요 정책과 운영 현황을 공유하고 향후 발전 방향과 정책 추진 방안에 대해 의견을 나눴다.
정책지원단은 앞으로 자치경찰 정책의 수립과 평가 과정에서 전문적인 의견을 제시하고, 시민이 체감할 수 있는 지역 맞춤형 치안 서비스를 발굴하기 위한 연구와 자문 활동을 이어갈 예정이다.
남택화 위원장은 "시민의 안전을 최우선으로 하는 자치경찰 정책을 추진하기 위해서는 각 분야 전문가들의 깊이 있는 자문과 다양한 현장의 목소리를 반영해야 한다"며 "제3기 정책지원단과 함께 시민이 체감할 수 있는 현장 중심의 자치경찰 활동을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com