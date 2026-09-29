대전교육청, 학교비정규직연대회의와 단체교섭 시작

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 29일 비정규직연대와 교섭을 시작했다.
- 노사는 22일 절차 합의 뒤 개회식을 열었다.
- 실무·직종별 교섭은 2주에 1회씩 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청과 전국학교비정규직연대회의가 새로운 단체협약 체결을 위한 공식 교섭에 들어갔다.
시교육청은 29일 본청 중회의실에서 전국학교비정규직연대회의와 '2026년 단체교섭 개회식'을 열고 단체교섭을 시작했다고 밝혔다.
이날 개회식에는 오석진 교육감을 비롯해 전국학교비정규직노동조합 민태호 위원장, 전국교육공무직본부 정인용 본부장과 노사 교섭위원 각 10명, 관계자들이 참석했다.
앞서 노사는 지난 22일 단체교섭의 절차와 방법 등에 대한 합의서를 체결했다. 이번 개회식은 이 합의에 따른 첫 교섭으로, 노사가 상호 신뢰와 대등의 원칙에 기반한 단체협약 체결의 토대를 마련하는 자리다.
노사는 앞으로 직종별 교섭과 함께 합의된 절차에 따라 실무교섭과 직종별 교섭을 각각 2주에 1회씩 순차적으로 진행할 예정이다.
오 교육감은 "교육공무직원은 학교 현장 곳곳에서 학생들의 배움과 성장을 뒷받침하는 대전교육의 동반자이자 소중한 교육가족"이라며 "오늘 개회식이 상생의 노사관계를 한층 굳건히 다지는 계기가 돼 앞으로의 교섭도 원만하게 이어지기를 기대한다"고 말했다.
vincent977@newspim.com