민주당 세종시당 "국회세종의사당 건립 속도 기대"

AI 핵심 요약beta
- 민주당 세종시당이 29일 조정식 의장 세종 방문을 환영했다
- 제2기 국회세종의사당건립위 출범에 속도전을 주문했다
- 국회·대통령실 건립과 특별법 논의를 촉구했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 더불어민주당 세종시당이 조정식 국회의장의 세종 방문과 제2기 국회세종의사당건립위원회 출범을 환영했다.
세종시당은 이번 방문과 위원회 출범을 계기로 국회세종의사당 건립과 행정수도 완성에 속도를 내야 한다고 강조했다.
세종시당은 29일 논평을 내고 "제2기 국회세종의사당건립위원회의 출범은 국회세종의사당 건립을 보다 구체화하고 속도감 있게 추진하기 위한 중요한 과정"이라고 평가했다.
특히 "조 의장이 직접 세종을 찾아 국회세종의사당 예정부지를 살피고 국회 세종시대 준비 상황을 점검한 것은 뜻깊다"고 밝혔다.
세종시당은 "이제 중요한 것은 속도와 실행"이라며 "그동안 세종시민은 국회세종의사당과 대통령 세종집무실 건립을 기다리며 행정수도 완성을 한결같이 염원해 왔다"고 말했다.
이어 "계획과 논의를 넘어 국민이 체감할 수 있는 구체적인 성과로 답해야 할 때"라며 "국회세종의사당과 대통령 세종집무실 건립을 차질 없이 추진해야 한다"고 덧붙였다.
세종시당은 또한 행정수도 완성을 위해 국회세종의사당과 대통령 세종집무실 건립과 함께 제도적 기반 마련도 필요하다고 강조했다.
특히 행정수도 세종의 법적 지위를 확립하고 국가적 추진 동력을 뒷받침할 행정수도 관련 특별법의 조속한 입법 논의와 처리를 주문했다.
세종시당은 "국회세종의사당 건립을 비롯한 행정수도 완성 과제가 흔들림 없이 추진될 수 있도록 필요한 역할을 다하겠다"며 "이번 방문이 국회세종의사당 건립에 더욱 속도를 내는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
vincent977@newspim.com