국립수목원, '한반도 단풍절정 검색서비스' 운영 시작

AI 핵심 요약beta
- 산림청 국립수목원이 29일 단풍절정 검색서비스를 공개했다.
- 도로명주소나 건물명 입력 시 예상 절정일을 확인할 수 있다.
- 829명 시민 관측자료를 반영해 정확도 향상을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 산림청 국립수목원이 도로명주소나 건물 이름을 검색하면 해당 장소의 예상 단풍 절정일을 확인할 수 있는 '한반도 단풍절정 검색서비스'를 29일 공개했다고 밝혔다.
국립수목원에 따르면 이번 서비스는 산림청이 지난 22일 발표한 '2026년 한반도 단풍절정 예측지도'가 전국의 전반적인 단풍 절정 시기를 보여준 것과 달리 이용자가 직접 방문할 장소를 검색해 해당 지역의 예상 단풍 절정일을 확인할 수 있는 것이 특징이다.
수목원과 공원, 산, 관광지 등 가을 나들이 장소의 도로명주소 또는 건물 이름을 입력하면 해당 지역의 예상 단풍 절정일이 제공된다. 국립수목원은 나무 잎의 50% 이상이 물든 시점을 단풍 절정으로 판단하는 식물계절 관측기준을 적용했다.
이번 서비스에는 시민들이 직접 관찰한 단풍 기록도 활용됐다. 국립수목원이 지난해 9월 25일부터 운영한 식물계절관측 프로젝트에는 1년간 2806명의 시민과학자가 참여했다.
이 가운데 '2025 단풍연가 프로젝트'에 참여한 시민 829명이 기록한 단풍 관측자료가 서비스 개발의 기초자료로 사용됐다. 시민과학자들은 생활 주변의 나무와 공원, 산림 등에서 단풍이 물드는 과정을 관찰하고 사진과 함께 기록했다.
국립수목원은 이 자료를 바탕으로 지역별 단풍 시기를 분석했으며 시민관측자료를 지속적으로 축적해 지역별 계절예측의 정확도를 높일 계획이다. 또 기후변화에 따른 식물계절 변화의 장기적인 추이를 분석하는 에도 활용할 방침이다.
장계선 국립수목원 산림생물보전연구과장은 "829명의 시민이 전국에서 남긴 단풍 기록이 모여 누구나 활용할 수 있는 정보로 이어졌다"며 "이번 서비스가 가을 나들이에 유용한 정보를 제공하는 동시에 주변 식물의 계절변화를 직접 관찰하고 기록하는 시민과학에 관심을 갖는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
'한반도 단풍절정 검색서비스'는 국가생물종지식정보시스템 식물계절관측 서비스에 접속한 뒤 '관측기록 > 계절예측' 메뉴에서 이용할 수 있다.
asj7376@newspim.com