한가인, 알부민 제품 소개 논란에 사과…"혼란·우려 드려 죄송"

AI 핵심 요약beta
- 한가인이 28일 먹는 알부민 소개 논란에 사과했다
- 한가인은 내돈내산이라며 광고성은 아니라고 밝혔다
- 다만 건강식품을 경험만으로 소개한 점은 반성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 한가인이 최근 과대광고 의혹이 제기된 먹는 알부민 제품을 과거 자신의 유튜브 채널에서 소개한 것과 관련해 사과했다.
한가인은 지난 28일 자신의 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 게시물 코너를 통해 입장을 밝혔다.
한가인은 "유튜브에서 소개한 알부민 제품과 관련된 우려의 말씀들을 확인하고, 정확한 내용을 말씀드리고자 글을 올린다"라며 글을 시작했다.
이어 "해당 영상은 어떠한 대가나 협찬 없이 제가 직접 구매해 사용한 제품을 소개한 '내돈내산' 콘텐츠"라며 "사전에 고지 드린 바와 같이 광고 여부에 대해서는 어떠한 거짓도 없다"고 밝혔다.
다만 건강 관련 제품을 소개한 방식에 대해서는 사과했다. 한가인은 "다만 광고 여부를 막론하고 건강과 관련된 제품을 개인적인 경험만으로 소개한 점은 신중하지 못했다"라며 "해당 제품은 제가 출산 후 기력이 떨어졌을 때 일상적으로 구매해 먹기 시작했고, 스스로 컨디션이 나아졌다고 느껴 시청자분들에게 추천해 드렸다"라고 설명했다.
그러면서 "주관적인 체감에 의존해 엄밀한 검증 없이 정보를 전달하는 것이 얼마나 조심스러운 일인지 이번 일을 통해 깨달았다"라며 "저의 세심하지 못했던 판단으로 혼란과 우려를 드려 진심으로 죄송하다"고 사과했다.
앞으로의 콘텐츠 제작에 대해서도 신중한 태도를 보이겠다고 밝혔다. 한가인은 "앞으로는 직접 구매해 경험한 제품이라 하더라도 객관적인 사실을 엄격히 확인한 뒤 공유하겠다"라며 "시청자분들의 소중한 목소리에 귀 기울여 한층 더 신중하게 콘텐츠를 만들겠다"고 덧붙였다.
앞서 유튜브 채널 '사망여우'는 최근 먹는 알부민 제품을 둘러싼 과대광고 의혹을 제기했다. 이 과정에서 한가인이 지난 2024년 자신의 유튜브 채널을 통해 해당 제품을 소개한 사실도 언급됐다.
당시 한가인은 해당 제품에 대해 "링거를 맞을 수 없을 때 확실히 효과가 있다" 등의 발언을 했다.
이에 '사망여우' 측은 제품의 성분표 등을 분석한 결과 이 같은 효과를 뒷받침하기 어렵다는 취지의 주장을 내놨다.
다만 '사망여우' 측은 한가인이 해당 제품을 단 한 차례 추천했다면서, 한가인의 소개가 제품의 인기를 직접적으로 끌어올린 원인으로 보기는 어렵다고 덧붙였다.
moonddo00@newspim.com