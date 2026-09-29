경기도북부119특수대응단, 실종자 수색 역량 강화 훈련 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도북부119특수대응단이 28일부터 30일까지 훈련했다
- 의정부 천보산서 산악 실종·조난 신속대응을 점검했다
- iSAR·구조견 활용해 골든타임 확보 역량을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도북부119특수대응단은 지난 28일부터 30일까지 사흘간 의정부시 금오동 천보산 일대에서 산악지역 실종·조난 사고에 대한 신속한 대응과 수색 역량 강화를 위해 실전형 훈련을 진행하고 있다고 29일 밝혔다.
대응단에 따르면 작년 대비 올해 같은 기간 실종자 수색 출동 건수는 107건으로 지난해 76건보다 31건 늘어 40.8% 증가했다. 이번 훈련은 산악 실종·조난 사고 발생 시 신속한 초기 대응과 체계적인 수색전략 수립, 유관기관 간 정보 공유, 구조견 및 첨단 수색장비의 효율적인 운용 능력을 높이는 등 현장 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
실제 지난 7월 경기도 양평군의 한 산에서 진행된 실종자 수색에서는 경찰이 제공한 GPS 위치정보를 바탕으로 경찰과 소방이 합동 수색을 벌이던 중 119구조견에 의해 50대 남성이 발견돼 경찰에 인계한 바 있다.
이번 훈련에는 특수구조팀 24명과 구조견 핸들러 6명, 구조견 3두가 참여해 실제 산악 실종 상황을 가정해 상황 부여, 수색팀 운영, 활동 데이터 분석 및 인계 순으로 진행됐다.
특히 지능형 수색지원 시스템(iSAR)을 활용해 수색구역을 설정하고 대원들의 위치와 활동 정보를 실시간으로 확인하는 등 제한된 인력과 시간 안에 효율적인 수색작전을 수행하는 데 중점을 뒀다.
또한 구조견 수색과 첨단 장비 운용도 병행해 다양한 산악지형과 기상 조건에 대한 대응 능력을 높였다.
경기도북부119특수대응단장은 "실종 사고의 신속한 수색과 구조를 위해서는 현장 여건에 맞는 효율적인 대응과 유기적인 수색체계 구축이 중요하다"며 "앞으로도 첨단 수색지원 시스템과 구조견 등 가용 자원을 효과적으로 활용해 산악 실종자의 골든타임 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com