안산시청 펜싱부 서지연·김정미, 아시안게임 사브르 단체전 금메달

AI 핵심 요약beta
- 안산시 서지연·김정미가 27일 금메달을 땄다
- 아시안게임 여자 사브르 단체전서 일본을 45대31로 눌렀다
- 한국은 8년 만에 단체전 정상에 올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 직장운동경기부 펜싱부 소속 서지연·김정미 선수가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 대한민국 여자 사브르 단체전 금메달을 목에 걸었다고 29일 밝혔다.
시에 따르면 두 선수는 지난 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 펜싱 여자 사브르 단체전 결승전에서 결승 상대인 일본을 45대 31로 압도하며 최정상에 올랐다. 한국 여자 사브르 대표팀의 단체전 금메달은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다.
이번 대표팀은 서지연·김정미(안산시청)를 비롯해 전하영(서울특별시청), 최세빈(대전광역시청) 선수로 구성돼 금메달의 결실을 맺었다.
특히 대표팀 주장을 맡은 서지연은 풍부한 국제대회 경력을 바탕으로 베테랑다운 경기 운영을 선보이며 팀을 이끌었다. 경기 도중 서지연이 넘어져 교체되는 위기 상황 속에서는 김정미가 즉시 교체 투입돼 연속 득점을 올려 승기를 굳히는 데 결정적인 역할을 했다.
이민근 안산시장은 "아시안게임이라는 세계적인 무대에서 대한민국 국위를 선양하고 뛰어난 성과를 낸 서지연, 김정미 선수에게 진심 어린 축하와 감사를 전한다"며 "두 선수의 값진 활약이 73만 안산시민 모두에게 커다란 자긍심과 기쁨을 선사했다"고 격려했다.
1141world@newspim.com