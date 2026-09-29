'재혼 황후' 신민아, 이혼 통보에도 기품은 지킨다…'나비에' 스틸 공개

AI 핵심 요약beta
- 신민아가 29일 재혼황후의 황후 나비에로 변신했다.
- 나비에는 이혼 통보에도 품위와 신념을 지키는 인물이다.
- 재혼황후는 11월 4일 디즈니+에서 공개된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 신민아가 '재혼 황후'로 변신해 이혼이라는 뜻밖의 상황에서도 자신의 신념과 품위를 지키는 황후 '나비에'의 다채로운 감정을 그려낸다.
'재혼황후'는 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'(신민아)가 도망 노예 '라스타'(이세영)에게 빠진 황제 '소비에슈'(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 '하인리'(이종석)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.
공개된 스틸은 제국의 황후로서 위엄과 카리스마를 갖춘 모습부터 이혼을 통보받은 후 복잡한 감정을 다스리는 순간까지, '나비에'의 다채로운 면면이 담겨있다. 황후로서 자신의 자리와 책임을 굳건히 지켜온 단단함, 예상치 못한 상처와 혼란 속에서도 품위를 잃지 않는 우아함은 '나비에'라는 인물을 고스란히 보여준다.
신민아는 쉽게 내보이지 않는 감정까지 섬세하게 포착하며 '나비에'를 더욱 풍성하게 완성했다. 평온한 얼굴 이면에 일렁이는 상처와 혼란부터 자신의 신념과 선택 앞에서는 한 치의 흔들림도 없는 단호한 눈빛까지, 절제된 표현 속에서도 폭넓은 감정의 진폭을 그려낸다. 특히 황후라는 무게에 가려진 한 인간의 감정까지 세밀하게 채워 넣으며 신민아만의 '나비에'를 기대하게 한다. 캐릭터에 완벽하게 녹아든 비주얼 역시 눈길을 끈다. 황후의 위엄을 담아낸 화려한 의상과 헤어스타일에 신민아만의 우아한 분위기가 어우러지며 '나비에'의 존재감을 완성한다.
신민아는 '나비에'에 대해 "'소비에슈'의 이혼 통보 후 상처를 받지만 절대 기품을 잃지 않고, 굉장히 진취적이면서 따뜻한 황후"라며 자신이 바라본 캐릭터의 매력을 전했다.
조수원 감독은 '재혼 황후'에서 가장 먼저 매료된 캐릭터로 '나비에'를 꼽으며, 새로운 선택을 하는 한 여성의 모습을 매력적으로 그리고자 했다고 전했다. 특히 신민아에 대해 "따뜻한 감정 안에 차가운 눈빛들이 '나비에'와 잘 맞았다"고 밝혀, 신민아가 보여줄 새로운 얼굴에 기대를 더한다.
여지나 작가 역시 "'나비에' 캐릭터가 신민아를 만나 진폭이 더 생겼다"고 전하며, 황후 '나비에'가 신민아와 만나 더욱 입체적인 인물로 완성됐음을 예고했다.
이혼이라는 뜻밖의 상황 앞에서도 자신의 신념과 품위를 지키며 새로운 선택을 향해 나아가는 '나비에'의 이야기가 본격적으로 펼쳐질 '재혼 황후'는 오는 11월 4일 오직 디즈니+에서 공개된다.
moonddo00@newspim.com