부산 스마트양식 클러스터 대서양연어 첫 출하…국산 공급망 다변화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 30일 기장군서 첫 연어 출하 시식회를 연다.
- 부산 스마트양식 클러스터서 대서양연어 첫 출하했다.
- 전국 스마트양식 클러스터 중 생산·출하 첫 사례다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
관련 제도 개선과 기술 개발
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 스마트양식 클러스터에서 생산한 대서양연어가 처음으로 출하된다. 전국 스마트양식 클러스터 가운데 생산부터 출하까지 이어진 첫 사례다.
부산시는 30일 오후 2시 기장군 일광읍 스마트양식장에서 대서양연어 첫 출하 기념 시식회를 개최한다고 29일 밝혔다.
행사는 어업회사법인 에코아쿠아팜이 주관한다. 해양수산부와 부산시, 부산시의회 관계자, 스마트양식 업계 관계자 등이 참석해 사업 추진 경과를 공유하고 부산에서 생산한 대서양연어를 선보인다. 행사에서는 사업 경과 보고와 축사, 연어 해체 시연, 시식, 양식장 견학 등이 진행된다.
이번에 출하하는 연어는 국비와 시비, 민간 자본이 투입된 부산 스마트양식 클러스터 테스트베드에서 생산됐다. 클러스터는 총사업비 400억원을 들여 기장군 일광읍 국립부경대학교 수산과학연구소 안에 조성됐으며 2024년 준공됐다.
시설에는 순환여과식 양식 시스템(RAS) 등 첨단 기술이 적용됐다. 2024년 하반기 입식한 대서양연어 발안란을 사육해 첫 출하에 이르렀다.
부산 스마트양식 클러스터는 정보통신기술과 자동화·지능화 기술을 양식산업에 접목한 시설이다. 부산시가 제시한 전국 6개 스마트양식 클러스터 구축사업 중 실제 양식 수산물의 생산과 출하가 이뤄진 곳은 부산이 처음이다.
이번 출하를 계기로 국산 대서양연어의 시장 공급 기반도 확대될 것으로 부산시는 전망했다. 국내 대서양연어 소비는 수입산 의존도가 높은 만큼, 국내 생산이 늘면 공급망 다변화에 도움이 될 수 있다는 설명이다.
시는 스마트양식 기술의 산업화를 지원하고 관련 제도 개선과 기술 개발을 추진할 계획이다.
심재민 해양수도전략실장은 "전국 6개 스마트양식 클러스터 구축사업 가운데 처음으로 실제 생산과 출하까지 이어진 성과"라며 "부산산 대서양연어를 시장에 선보이고 스마트양식 기술과 산업을 선도할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com