아일릿, 미니 5집 '브레이크 이븐' 콘셉트 필름 첫 공개

AI 핵심 요약beta
- 아일릿이 28일 미니 5집 콘셉트 필름을 공개했다.
- 영상은 돌아오지 않는 마음에 분노한 모습을 담았다.
- 신보는 관계의 끝을 선택하는 서사를 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아일릿(ILLIT)이 더 이상 돌아오지 않는 마음에 분노를 터뜨렸다.
아일릿은 지난 28일 오후 8시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 5집 '브레이크 이븐(BREAK EVEN)'의 '버닝(BURNING)' 버전 콘셉트 필름을 공개했다. 아일릿이 감정의 매몰비용을 깨닫는 순간을 선명하게 그린 영상으로, 멤버들의 실감 나는 연기가 몰입도를 높인다.
영상은 마른하늘에 내리치는 벼락과 천둥소리로 시작해 단숨에 긴장감을 끌어올린다. 윤아는 얼굴에 상처를 입은 채 잔뜩 화가 난 표정을 짓고, 민주는 무표정으로 서늘한 분위기를 자아내다 전기톱을 들고 광기 어린 모습을 보인다. 원희는 눈물을 닦은 뒤 곰돌이 인형을 힘껏 내리치고, 이로하는 망치로 이곳저곳을 부수며 억눌러온 화를 쏟아낸다.
강렬한 비트나 사운드 대신 흐르는 클래식 음악도 인상적이다. 점점 고조되는 오케스트라 선율과 날것의 대사가 묘한 대비를 이룬다. 멤버들이 "이번엔 진짜 끝이라고 했대", "시간이 아깝잖아" 등 툭툭 던지는 말은 차가운 이별을 암시한다. 여기에 "나도 이제 더는 못 참아. 그럴 가치도 없어."(I'LL LOSE ALL MY PATIENCE. NOT WORTH IT)라는 문구와 함께 '네 가지 이야기(FOUR STORIES)'라는 자막이 더해져 앞으로 펼쳐질 신보 서사에 궁금증을 키웠다.
아일릿은 이번 앨범에서 그간 음악적 서사의 중심에 있던 '관계'의 전환점을 맞는다. 손실도 이익도 없는 관계의 손익분기점을 뜻하는 앨범명 '브레이크 이븐'처럼, 애쓴 만큼 돌아오지 않는 상대에게 더 이상 마음과 시간을 쏟지 않겠다고 선언한다. 좋아하는 마음을 숨기지 않고 거침없이 직진해온 아일릿의 새로운 모습이다.
타이틀곡 '체포하겠어'는 이러한 감정이 절정에 이르는 트랙이다. 습관성 친절로 자신을 착각하게 만든 상대에게 날리는 당찬 경고이자, 스스로 관계의 끝을 선택하는 아일릿의 주체적인 태도가 담겼다.
moonddo00@newspim.com