[오늘날씨] 아침 출근길 10도…한낮 27도로 일교차 커

AI 핵심 요약beta
- 29일 전국이 아침 최저 10도로 쌀쌀했다
- 강원·경북 동해안과 울산에 비가 내렸다
- 미세먼지는 전 권역이 좋음∼보통이었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 29일은 아침 최저기온이 10도까지 떨어지며 쌀쌀하고 일교차가 클 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에 구름이 많다가 오전부터 맑아지겠으나, 강원 동해안·산지와 경상권 동해안 오후까지 대체로 흐리겠다.
새벽부터 강원동해안·산지, 오전부터 경북 동해안·북동산지와 울산에 비가 시작돼 오후에 대부분 그치겠다. 예상 강수량은 강원 동해안·산지 5mm 안팎이다.
아침 최저기온은 10~20도로 예상된다. ▲서울 15도 ▲인천 15도 ▲수원 15도 ▲춘천 12도 ▲강릉 15도 ▲청주 15도 ▲대전 14도 ▲전주 16도 ▲광주 17도 ▲대구 16도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 21도다.
낮 최고기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 25도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 24도 ▲청주 27도 ▲대전 26도 ▲전주 27도 ▲광주 27도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 26도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com