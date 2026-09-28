대전 동구, 아시안게임 정구 동메달 김현수에 포상금 전달

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 동구청 소속 김현수 선수가 2026 아이치·나고야 아시안게임 정구 남자 단체전에서 동메달을 따냈다. 동구는 국제대회에서 성과를 낸 소속 선수와 감독에게 포상금을 전달했다.

대전 동구는 28일 구청장 접견실에서 김현수 선수와 양동훈 감독에게 각각 500만 원씩 모두 1000만 원의 포상금을 수여했다고 밝혔다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 정구 남자 단체전에서 동메달을 획득한 대전 동구청 소속 김현수 선수와 양동훈 감독이 포상금을 전달받고 있다. [사진=대전 동구] 2026.09.28 nn0416@newspim.com

김 선수는 이번 아시안게임에 대한민국 정구 국가대표로 출전해 남자 단체전 동메달을 획득했다. 2022 항저우 아시안게임에 이어 2회 연속 아시안게임 메달을 기록했다.

양 감독은 동구청 정구팀을 이끌며 대통령기 단체전 1위, 국무총리기 2위, 전국체육대회 3위 등의 성적을 냈다.

올해를 끝으로 선수 생활을 마무리하는 김 선수는 "동구청 소속으로 국가대표의 꿈을 이루고 아시안게임에서 두 차례 메달을 따 뜻깊다"며 "코트에서 쌓은 경험을 바탕으로 새로운 분야에서도 도전하겠다"고 말했다.

황인호 동구청장은 "국가대표로 좋은 성과를 낸 김현수 선수와 양동훈 감독에게 축하와 감사의 뜻을 전한다"며 "앞으로도 직장운동경기부와 선수 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.

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