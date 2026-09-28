대전 동구, 아시안게임 정구 동메달 김현수에 포상금 전달

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구청 김현수 선수가 28일 아시안게임 동메달을 땄다.
- 동구는 김현수·양동훈 감독에게 각각 500만 원씩 포상했다.
- 김 선수는 2회 연속 메달을 따고 올해 선수 생활을 마쳤다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 동구청 소속 김현수 선수가 2026 아이치·나고야 아시안게임 정구 남자 단체전에서 동메달을 따냈다. 동구는 국제대회에서 성과를 낸 소속 선수와 감독에게 포상금을 전달했다.
대전 동구는 28일 구청장 접견실에서 김현수 선수와 양동훈 감독에게 각각 500만 원씩 모두 1000만 원의 포상금을 수여했다고 밝혔다.
김 선수는 이번 아시안게임에 대한민국 정구 국가대표로 출전해 남자 단체전 동메달을 획득했다. 2022 항저우 아시안게임에 이어 2회 연속 아시안게임 메달을 기록했다.
양 감독은 동구청 정구팀을 이끌며 대통령기 단체전 1위, 국무총리기 2위, 전국체육대회 3위 등의 성적을 냈다.
올해를 끝으로 선수 생활을 마무리하는 김 선수는 "동구청 소속으로 국가대표의 꿈을 이루고 아시안게임에서 두 차례 메달을 따 뜻깊다"며 "코트에서 쌓은 경험을 바탕으로 새로운 분야에서도 도전하겠다"고 말했다.
황인호 동구청장은 "국가대표로 좋은 성과를 낸 김현수 선수와 양동훈 감독에게 축하와 감사의 뜻을 전한다"며 "앞으로도 직장운동경기부와 선수 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com