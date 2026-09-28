연천군, 착한가격업소 '연천사랑상품권 5% 추가 할인' 실시

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[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군은 지역 물가 안정과 착한가격업소 이용 활성화를 위해 오는 12월 31일까지 '착한가격업소 연천사랑상품권 5% 추가 할인 행사'를 추진한다고 28일 밝혔다.

연천군청 전경. [사진=연천군]

군에 따르면 이번 행사는 고물가 상황에서도 저렴한 가격을 유지하고 있는 착한가격업소 이용을 촉진하고 지역 내 소비를 확대해 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

행사 기간 동안 연천군 내 착한가격업소 22곳에서 연천사랑상품권으로 결제하면 별도 신청 없이 결제금액의 5%를 캐시백으로 자동 지급 받을 수 있다.

캐시백은 일반 충전금 결제 건에 한해 적용되며 농어촌기본소득 등 정책수당으로 결제한 금액은 대상에서 제외된다. 1인당 월 지급 한도는 최대 5만원이다.

예를 들어 착한가격업소에서 일반 충전금으로 10만원을 결제하면 결제액의 5%인 5000원이 캐시백으로 지급된다. 지급된 캐시백은 연천사랑상품권 결제 시 우선 차감되며 사용기한은 지급일로부터 3개월이다.

연천군 관계자는 "이번 추가 할인 행사가 합리적인 가격으로 서비스를 제공하는 착한가격업소의 이용 활성화와 지역 물가 안정에 실질적인 도움이 되길 기대한다"며 "군민 여러분께서 연천사랑상품권을 활용해 혜택을 누리고 지역경제 활성화에도 적극 동참해 주시길 바란다"고 말했다.

한편 착한가격업소는 주변 시세보다 저렴한 가격에 양질의 서비스를 제공해 물가 안정에 기여하는 업소로 행정안전부와 지방자치단체가 지정·운영한다. 연천군 내 착한가격업소 현황과 위치는 경기지역화폐 앱 또는 행정안전부 착한가격업소 누리집에서 확인할 수 있다.

asj7376@newspim.com