전북자치도, 군산·부안 해역에 인공어초 1291개 설치

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23억 들여 횡경도·비안도·위도 104ha에 사각형 어초 투입

내달 16일까지 설치…최근 5년간 어획효과 미설치 해역보다 3.7배

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 수산자원 회복과 어업생산력 향상을 위해 군산·부안 연안 해역에 대규모 인공어초를 설치하며 어장 환경 개선에 나선다고 28일 밝혔다.

도는 올해 23억원을 투입해 군산시 횡경도·비안도와 부안군 위도 해역 104ha에 사각형 인공어초 1291개를 설치한다.

콘크리트어초 설치 모습[사진=전북자치도]2026.09.28 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 연안 해역에 수산생물의 산란·서식 공간을 확충해 수산자원을 회복하고 어업생산력을 높이기 위한 것으로 지속가능한 어장환경을 조성해 어업인의 안정적인 소득 기반을 마련하는 데 목적이 있다.

인공어초는 9월 28일부터 10월 16일까지 해상에 설치된다. 도는 육상에서 제작한 인공어초를 바지선과 크레인을 이용해 해역별 지정 위치에 설치할 예정이다.

사업 대상은 군산·부안 3개 해역 13개 단지다. 군산 해역에는 72ha 규모 9개 단지, 부안 해역에는 32ha 규모 4개 단지를 조성한다.

해역별로는 횡경도 32ha에 400개, 비안도 40ha에 491개, 위도 32ha에 400개 등 총 1291개의 사각형 인공어초가 설치된다.

인공어초는 연안 해역에 인위적으로 조성하는 수산생물의 산란·서식 시설로 어초 주변에 수산생물이 모여 서식할 수 있는 환경을 형성해 수산자원 증강과 어장 생산성 향상에 기여한다.

전북자치도는 1973년부터 인공어초 설치사업을 추진해 왔으며 2025년까지 도내 연안 해역 1만8299ha에 총 7만6949개의 인공어초를 설치했다.

특히 한국수산자원공단과 최근 5년간 인공어초 설치 해역과 미설치 해역의 어획효과를 비교 조사한 결과 설치 해역의 어획효과가 미설치 해역보다 평균 3.7배 높은 것으로 나타났다.

도는 인공어초 설치와 함께 기존 어초어장에 대한 사후관리도 강화한다. 올해 군산·부안 해역 2937ha를 대상으로 어초 위치와 상태를 점검하고 어획·부착생물 효과조사, 어초에 걸린 해양폐기물 조사·수거 등을 추진한다.

이를 통해 인공어초의 기능을 지속적으로 유지하고 조사 결과를 향후 어초 설치와 어장 관리에 활용해 사업 효과를 높여나갈 방침이다.

lbs0964@newspim.com