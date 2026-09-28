이지성 전북도 행정부지사 취임…민선9기 원팀 행정 '본격화'

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원팀 행정·신속한 의사결정·현장 중심 행정 제시…도민 체감성과 창출 강조

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이지성 전북특별자치도 신임 행정부지사가 28일 제46대 행정부지사로 취임해 민선 9기 도정의 주요 현안을 점검하고 공식 업무에 들어갔다.

전북특별자치도에 따르면 이 부지사는 이날 간부티타임에 참석해 주요 정책 현안을 살피고 향후 도정 운영 방향을 논의했다. 이어 취임사를 통해 '원팀 행정', '신속한 의사결정', '현장 중심 행정'을 핵심 운영 방향으로 제시했다.

이지성 전북 행정부지사[사진=뉴스핌DB]2026.09.28 lbs0964@newspim.com

이 부지사는 "민선 9기의 비전인 '도민과 함께 체감성장, 세계와 함께 더 큰 전북'을 실현하기 위해 전북 성장의 기틀을 다지고 세계가 주목하는 대변화를 만들어 가는 데 맡은 소임을 다하겠다"고 밝혔다.

또한 "부서의 경계는 업무를 구분하는 기준일 뿐 도민에게는 하나의 도청"이라며 "부서를 넘나드는 일은 직접 이어 붙이고 모든 공직자가 원팀으로 협력하는 조직문화를 만들어 도민이 체감하는 성과를 함께 만들어 가겠다"고 강조했다.

신속한 의사결정의 중요성도 강조했다. 그는 "행정의 속도는 결정의 속도"라며 "판단이 필요한 사안은 신속하게 결정하고 공직자들이 두려움 없이 적극적으로 일할 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다"고 말했다.

현장 중심 행정에 대해서는 "보고서의 완료가 곧 현장의 완료는 아니다"라며 "정책의 성과는 현장에서 직접 확인하고 현장의 어려움을 세심히 살피는 현장 중심의 도정을 통해 도민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

이지성 행정부지사는 전북 고창 출생으로 전주시 덕진구청장, 전북자치도 문화체육관광국장, 행안부 조직진단과장, 정책기획관 등을 역임했다.

이 부지사는 지방행정과 조직혁신, 자치분권 분야에서 쌓은 정책 경험을 바탕으로 민선 9기 초대 행정부지사로서 도정 운영의 안정성을 높이고 주요 현안의 추진력을 강화하는 역할을 맡게됐다.

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