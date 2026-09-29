결혼정보회사 듀오, 배우 하석진 상담 영상 공개… 30일부터 신규 프로모션 실시

AI 핵심 요약beta
- 듀오가 21일 하석진의 결혼 상담 영상을 공개했다.
- 하석진은 결혼관·이상형·생활패턴을 상담하며 고민을 나눴다.
- 듀오는 30일부터 미혼남녀 대상 가입 프로모션을 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 결혼정보회사 듀오가 자사 광고 모델인 배우 하석진의 실제 결혼 상담 과정을 담은 영상 콘텐츠를 공개하고, 오는 9월 30일부터 신규 가입 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
듀오는 지난 21일 공식 유튜브 채널을 통해 하석진이 서울 강남구 소재 듀오 본사를 방문해 전문 커플매니저와 진행한 일대일 상담 영상을 선보였다. 해당 콘텐츠는 실제 회원 가입 시 작성하는 데이터 양식을 바탕으로 하석진의 개인적 결혼관, 이상형 요건, 일상 생활 패턴 등을 파악하는 실제 상담 절차를 담아냈다.
상담 과정에서 하석진은 과거 30대 초반에 결혼할 것으로 예상했으나 실제 해당 연령대에 도달한 이후 가정을 꾸리는 것에 대한 현실적인 고민을 갖게 되었다고 밝혔다. 아울러 오랜 기간 이어진 1인 가구 생활로 인해 기존 지인 위주의 인간관계가 고착화되고 새로운 인연을 깊이 있게 발전시키는 데 제약이 있었던 경험을 언급했다.
배우자 선택 기준과 관련해서는 지금까지의 삶에 대한 성실성과 미래 계획을 우선적인 고려 요소로 지목했으며, 대화 소통의 원활함과 외적 호감도를 함께 언급했다. 이와 함께 스포츠, 게임, 위스키, 미식, 반려동물 등 일상 속 주요 관심 분야도 공유했다.
또한 일반 소비자들의 주요 관심사인 결혼정보회사의 운영 방식에 대한 질의응답도 이루어졌다. 하석진이 회원의 조건을 수치화한 별도의 '등급제'가 존재하는지 여부를 묻자, 담당 커플매니저는 인위적인 등급 분류 체계는 운영하지 않으며 회원의 가치관, 생활 양식, 희망 조건 등을 종합적으로 연계해 상대를 추천하는 방식으로 매칭이 진행된다고 설명했다.
듀오는 해당 영상 공개를 기점으로 오는 9월 30일부터 결혼과 만남을 고려하는 미혼남녀를 대상으로 가입 혜택을 제공하는 신규 프로모션을 진행할 계획이며, 세부적인 프로모션 내용은 추후 공지될 예정이다.
ohzin@newspim.com