고창군, 나들목공원 공영주차장 38면 조성…주거환경 개선

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아파트 밀집지역 주차 편의 향상…불법 주정차 감소·보행 안전 기대

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 공동주택 밀집지역의 주차 불편을 해소하고 주민들의 주거환경을 개선하기 위해 나들목공원 일원에 공영주차장을 조성했다고 28일 밝혔다.

이번 사업은 주차 공간 부족으로 불편을 겪는 고창읍 석교리 일원 주민들의 주차 여건을 개선하기 위해 추진됐다.

나들목공원 공영주차장[사진=고창군]2026.09.28 gojongwin@newspim.com

나들목공원 공영주차장은 고창읍 석교리 9-49번지 일원에 조성됐으며 1주차장 23면, 2주차장 15면 등 총 38면의 주차공간을 확보했다.

사업 대상지는 공동주택 등이 밀집해 주차 수요가 지속적으로 증가한 지역으로 그동안 주차공간 확보 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

고창군은 공영주차장 조성을 통해 인근 주민들의 주차 편의를 높이고 도로변 불법 주정차를 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 차량 통행을 원활하게 하고 보행자 안전을 확보하는 등 주변 교통환경 개선에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 전망했다.

김성범 고창군청 도시디자인과장은 "이번 공영주차장 조성으로 석교리 일원 주민들이 보다 편리하고 안전하게 주차장을 이용할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com