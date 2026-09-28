김제시, 민선 9기 '61개 공약' 시민 참여로 최종 확정

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공약이행평가단 16명…9대 분야 공약안 추진방향·실현 가능성 검토

첨단산업·관광·농가소득·복지, 시민생활 연계사업…이행상황 지속 점검

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시는 민선 9기 공약에 시민과 전문가의 의견을 반영하기 위해 공약이행평가단 회의를 열고 9대 분야 61개 공약안에 대한 최종 검토에 나섰다고 28일 밝혔다.

회의에는 시민과 분야별 전문가 등 16명으로 새롭게 구성된 공약이행평가단 위원들이 참석했다. 시는 위원들에게 위촉장을 수여하고 단장과 부단장을 선출한 뒤 그동안 부서별 검토와 조정을 거친 공약안의 추진 배경, 주요 내용, 재원계획 등을 설명했다.

김제시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.09.28 gojongwin@newspim.com

공약에는 '첨단산업 혁신거점 김제, 피지컬 AI 생태계 조성', '새만금 메가 관광벨트 조성', '농가소득 성장(UP) 365 프로젝트', '소상공인 택배비 지원', '어르신 행복동행 지원', '우리아이 입학축하금' 등 김제의 미래 성장 기반부터 시민 생활과 밀접한 사업까지 폭넓게 담겼다.

평가단은 분야별 공약을 시민의 눈높이에서 살펴보며 사업의 필요성과 추진 방향, 실현 가능성 등에 대한 의견을 제시했다. 이를 통해 공약안에 시민 관점과 현장의 목소리를 반영하고 시민 참여를 강화하는 데 의미를 더했다.

김제시는 공약 확정을 바탕으로 사업별 세부 이행계획을 수립하고 추진상황을 지속적으로 관리할 방침이다.

공약이행평가단은 앞으로 확정된 공약의 이행상황을 점검하고 공약별 이행계획과 추진성과 등을 평가하며 공약 추진 과정 전반에 시민 의견이 반영될 수 있도록 활동을 이어간다.

정성주 김제시장은 "민선 9기 공약은 시민의 일상과 김제의 미래를 함께 담기 위해 고민했다"며 "공약의 가치는 발표할 때보다 지켜가는 과정에서 증명되는 만큼 시민이 변화를 체감할 수 있도록 끝까지 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com