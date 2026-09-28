부산시, 내달 7일 창업페스티벌 '바운스 2026' 개막…10년 성과·미래 방향 모색

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글로벌 진출·투자 유치 프로그램 운영

창업기업·투자자 매칭 프로그램 강화



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국내외 창업기업과 투자자, 대·중견기업을 잇는 창업 교류의 장을 마련한다.

부산시와 부산창조경제혁신센터는 다음 달 7일부터 8일까지 이틀간 부산 벡스코 제1전시장에서 창업페스티벌 '바운스 2026(BOUNCE 2026)'을 개최한다고 28일 밝혔다.

올해 10주년을 맞은 바운스 2026의 주제는 '빛나는 10년, 밝은 미래(GLOWING DECADE, BRIGHT FUTURE)'다. 부산 창업생태계의 지난 10년을 돌아보고 향후 10년의 발전 방향을 모색하는 자리로 마련된다.

부산 대표 창업페스티벌 '바운스 2026(BOUNCE 2026)' 홍보 포스터[사진=부산시] 2026.09.28

행사는 지난해에 이어 아시아 창업 엑스포 '플라이 아시아 2026(FLY ASIA 2026)'과 함께 열린다. 국내외 창업기업과 투자자, 대·중견기업 등 창업생태계 관계자 간 교류가 확대될 것으로 보인다.

올해 행사는 중소벤처기업부의 '모두의 창업'과 팁스(TIPS) 등 주요 창업지원사업과 연계해 구성된다. 창업기업의 성장 단계와 수요에 맞춰 글로벌 진출, 투자 유치, 사업 협력 기회를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

콘퍼런스와 기업설명회(IR)는 첫날 '글로벌', 둘째 날 '투자'를 주제로 진행된다. 7일에는 글로벌 창업가 피칭과 글로벌 파트너 피칭 등이 열린다. 국내외 창업기업과 해외 창업생태계 간 교류와 협력 기회를 마련하는 프로그램이다.

8일에는 '웰컴 투 팁스 IR·리버스 피칭', '팁스 넥스트 데모데이', 'BCCEI 창업BuS Picks IR Showcase' 등이 진행된다. 우수 창업기업의 투자 유치와 투자자 접점을 확대하기 위한 자리다.

국내외 기업·투자자와 창업기업 간 일대일 상담도 행사 기간 운영된다. 카카오모빌리티, 네이버클라우드, HD현대중공업, 롯데백화점, 한화오션 등 25개 대·중견기업과 시리즈벤처스, LX벤처스, 하나캐피탈 등 30개 전문투자사가 참여한다.

7개국 9개 글로벌 파트너사가 참여하는 '글로벌 오피스아워'도 마련된다. 가루다 스파크 이노베이션 허브와 롯데벤처스베트남 등이 창업기업을 대상으로 해외 진출 상담과 네트워킹을 지원한다.

지난해 바운스 2025에서는 대·중견기업과 공공기관의 개방형 혁신 189건, 투자 85건 등 모두 382건의 일대일 비즈니스 상담이 이뤄졌다.

양 기관은 지난해 성과를 바탕으로 올해 매칭 프로그램을 고도화해 투자 유치와 해외 판로 개척 등 실질적인 사업 성과로 연결한다는 계획이다.

'모두의 창업' 및 스타트업 원스톱 지원센터 특별부스, 스마트해양·핀테크 등 특화 분야 스타트업 전시부스, 창업생태계 관계자 네트워킹 행사 '바운스 나잇(BOUNCE NIGHT)'도 운영한다.

행사 사전 등록은 오는 10월 2일까지 공식 누리집에서 할 수 있다. 창업기업과 투자자, 기업 관계자뿐 아니라 일반 시민도 무료로 참여할 수 있다.

이동엽 금융창업정책관은 "10주년을 맞은 바운스가 부산 창업생태계의 지난 10년을 돌아보고 새로운 10년을 준비하는 자리가 되길 기대한다"며 "중기부 주요 창업지원사업과 연계해 글로벌 및 투자 분야 프로그램을 강화하고, 창업기업의 투자와 사업 협력을 적극 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com