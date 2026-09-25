[2026AG] '223㎝ 장쯔위 넘었다' 女농구, 중국 격파…12년 만에 金 도전

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자농구가 '만리장성'을 넘어 12년 만의 아시안게임 금메달까지 단 1승만을 남겨뒀다. 223㎝ 장쯔위가 버틴 중국의 높이를 빠른 공수 전환과 외곽포로 무너뜨렸다.

박수호 감독이 이끄는 한국 여자농구 대표팀은 25일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 준결승에서 중국을 85-80으로 꺾었다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 한국 여자농구 대표팀이 25일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 준결승에서 중국을 85-80으로 꺾었다. 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

한국은 7년 동안 이어졌던 중국전 5연패를 끊고 결승에 진출했다. 2014 인천 대회 이후 12년 만의 금메달이자 통산 5번째 정상까지 이제 한 경기만 남았다.

이소희(BNK)가 3점슛 5개를 포함해 23점 6리바운드를 기록하며 공격을 이끌었고 이해란(삼성생명)이 22점 6리바운드로 힘을 보탰다. 주장 강이슬(우리은행)도 승부처에서 16점을 올렸고 허예은(KB)은 9어시스트로 공격을 조율했다.

중국은 경기 시작부터 장쯔위를 앞세워 높이의 우위를 활용했다. 한국은 시작 1분여 만에 0-7까지 밀렸지만 빠른 공수 전환을 포기하지 않았다. 상대 턴오버를 유도한 뒤 이소희의 3점슛과 이해란의 적극적인 골밑 공략으로 맞섰다.

1쿼터를 17-19로 마친 한국은 2쿼터에도 중국과 치열하게 맞섰다. 허예은과 이소희가 연속 득점을 올리며 한때 역전에 성공했지만 장쯔위의 골밑 공략을 막는 데 애를 먹었다. 외곽포까지 흔들리면서 26-33까지 밀렸지만 허예은의 3점슛 등을 앞세워 36-41로 격차를 좁힌 채 전반을 마쳤다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 한국 여자농구 대표팀이 25일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 준결승에서 중국을 85-80으로 꺾었다. 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

반격은 3쿼터부터 시작됐다. 허예은의 속공 3점슛에 이어 이소희의 외곽포가 터지면서 44-43으로 승부를 뒤집었다. 이해란도 장쯔위를 상대로 득점 인정 반칙을 얻어내는 등 정면으로 맞섰다. 한국은 중국의 반격에 61-65로 다시 뒤진 채 4쿼터에 들어갔다.

승부처에서 주장 강이슬이 깨어났다. 3쿼터까지 3점슛 8개를 모두 놓쳤던 강이슬은 한국이 62-69로 밀리던 상황에서 연속 3점슛을 꽂아 단숨에 68-69까지 따라붙었다. 이어 돌파 득점까지 성공시키며 70-69 역전을 만들어냈다.

중국이 다시 74-70으로 달아났지만 한국은 흔들리지 않았다. 최이샘(BNK)의 3점슛으로 추격했고 강이슬의 득점으로 75-74를 만들었다. 이어 이해란이 3점포를 터뜨리며 78-74로 달아났다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 한국 여자농구 대표팀이 25일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 준결승에서 중국을 85-80으로 꺾었다. 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

결정타는 이소희가 날렸다. 경기 종료 1분50초를 남기고 허예은의 스틸에서 시작된 공격을 3점슛으로 마무리하며 81-76을 만들었다. 중국이 81-80까지 추격했지만 한국은 종료 직전 상대 반칙을 끌어낸 뒤 자유투를 침착하게 성공시키며 승부를 끝냈다.

1974 테헤란 대회부터 한 번도 빠짐없이 아시안게임 4강에 올랐던 한국은 또 한 번 결승 무대를 밟게 됐다. 앞서 남자 대표팀이 12년 만의 금메달을 목에 건 가운데 여자 대표팀까지 정상에 오르면 남녀 동반 우승을 완성한다.

한국은 26일 오후 7시20분 일본-대만 준결승 승자와 금메달을 놓고 격돌한다.

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