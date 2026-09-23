인천의 새로운 패류 '돌비늘백합' 시범 양식…"바지락 대체"

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 23일 돌비늘백합 시범양식 사업에 선정됐다.
- 시는 내년 1월부터 2028년 12월까지 6800만원을 투입했다.
- 바지락 폐사 대응과 새 소득원 발굴에 나섰다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 새로운 양식 품종으로 돌비늘백합(일명 백상합)을 선정하고 기술 개발과 시범양식에 나선다.
인천시 수산기술지원센터는 국립수산과학원이 공모한 2027년 연구·교습어장사업 신규과제에 '돌비늘백합 시범양식'이 선정됐다고 23일 밝혔다.
이번 신규과제 공모에는 전국 6곳의 지방자치단체가 8개 과제를 신청했으며 이 가운데 인천시 돌비늘백합 시범양식이 최종 선정됐다.
시는 내년 1월부터 2028년 12월까지 2년간 6800만원을 투입해 돌비늘백합의 시범양식과 양식기술 개발을 추진한다.
인천에서는 그동안 바지락을 중심으로 패류 양식이 이뤄졌지만 최근 기후변화와 연안 수온 상승으로 바지락과 동죽 등의 폐사가 잇따르면서 새로운 양식 품종과 소득원 발굴의 필요성이 커지고 있다.
시는 최근 백합류 생산량은 감소하는 반면 소비는 늘고 있어 돌비늘백합이 바지락을 대체할 고부가가치 품종으로 보고 있다.
시는 시범양식에 성공할 경우 수입 대체와 함께 양식 품종을 다변화해 어업인의 새로운 소득원 확보에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
김익중 인천시 농수산식품국장은 "이번 사업은 돌비늘백합을 인천의 새로운 양식 품종으로 육성할 수 있는지를 확인할 수 있는 기회이다"며 "시범양식과 기술 개발이 성공적으로 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com