넥써쓰 원체인, 해시키 클라우드 밸리데이터 합류

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰가 23일 해시키 클라우드의 원체인 합류를 밝혔다.
- 해시키 클라우드는 원체인 메인넷 2.0 검증과 운영에 참여했다.
- 넥써쓰는 외부 밸리데이터를 늘려 기반을 넓히겠다 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이더리움·솔라나 등 주요 PoS 네트워크 운영 경험 보유
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥써쓰는 글로벌 노드 인프라 기업 해시키 클라우드(HashKey Cloud)가 원체인(ONEchain) 밸리데이터로 합류했다고 23일 밝혔다.
밸리데이터는 블록체인 네트워크에서 거래의 유효성을 확인하고 새로운 블록 생성에 참여하는 검증자다. 해시키 클라우드는 자체 노드를 구축·운영하며 원체인 메인넷 2.0의 블록 생성과 거래 검증, 네트워크 유지 등에 참여한다.
원체인 메인넷 2.0 '브레이크포인트(Breakpoint)'는 밸리데이터가 블록 생성을 담당하는 지분증명권한(PoSA) 방식을 적용하고 있다. 밸리데이터는 일정 수준의 자체 스테이킹 요건을 충족하고 노드를 상시 운영한다.
해시키 클라우드는 홍콩거래소 상장사 해시키 그룹의 기관 대상 스테이킹 인프라 사업자다. 2018년부터 블록체인 인프라를 운영해왔으며 이더리움, 솔라나, 비앤비체인(BNB Chain) 등 지분증명(PoS) 네트워크에서 밸리데이터를 운영하고 있다.
현재 원체인 밸리데이터에는 원스토어를 비롯해 에이치랩, 서틱, 온체인랩스, 레이드랩스, 엠블록 등이 참여하고 있다. 넥써쓰는 외부 밸리데이터를 추가 확보해 네트워크 운영 기반을 확대할 계획이다.
한편 원스테이킹(ONEstaking)의 연환산 보상률(APR)은 현재 약 73.73%다. 보상률은 네트워크 보상 규모와 전체 스테이킹 수량에 따라 변동된다.
flurry327@newspim.com