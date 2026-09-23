유한양행, 질·장 건강 프로바이오틱스 '엘레나 듀얼' 출시

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 23일 여성·장 건강용 엘레나 듀얼을 출시했다.
- UREX와 BB-12를 담아 질·장 건강을 함께 관리하도록 했다.
- 기존 엘레나에 장 건강 기능을 더해 제품군을 넓혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공식 브랜드스토어 등 주요 온라인몰서 판매
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 여성 질 건강과 장 건강을 함께 관리할 수 있는 프로바이오틱스 신제품 '엘레나 듀얼'을 출시했다고 23일 밝혔다.
엘레나 듀얼은 질 건강 기능성 원료인 'UREX 프로바이오틱스'와 장 건강을 위한 'BB-12 프로바이오틱스'를 한 캡슐에 담은 복합 기능성 건강기능식품이다.
UREX 프로바이오틱스는 '락토바실러스 람노서스 GR-1'과 '락토바실러스 루테리 RC-14' 균주를 배합한 원료다. 식품의약품안전처로부터 질 내 유익균 증식 및 유해균 억제를 통해 여성 질 건강에 도움을 줄 수 있다는 기능성을 인정받은 개별인정형 원료다.
함께 배합된 BB-12 프로바이오틱스는 비피더스균으로 장내 유익균 증식과 유해균 억제, 배변활동 등에 도움을 줄 수 있는 원료다.
유한양행은 기존 여성 질 건강 중심의 '엘레나' 브랜드에 장 건강 기능성을 더한 제품을 추가하면서 프로바이오틱스 제품군을 확대했다.
유한양행 관계자는 "이번 엘레나 듀얼은 두 가지 균주를 배합해 여성 질 건강과 장 건강을 함께 관리할 수 있도록 개발했다"고 말했다.
엘레나 듀얼은 유한양행 공식 네이버 브랜드스토어를 비롯한 주요 온라인 쇼핑몰에서 판매된다.
sykim@newspim.com