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현대차 아이오닉3, 튀르키예서 먼저 양산…BYD와 유럽 '현지화 성적표' 받는다

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AI 핵심 요약

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  • 현대차가 27일 튀르키예서 아이오닉3 양산을 시작했다.
  • BYD는 헝가리 세게드 공장 생산을 올해 4분기 시작한다.
  • 승부는 현지 생산보다 유럽 판매량과 서비스가 가를 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

韓·中 완성차 업체, 유럽 현지화 경쟁 본격화
현대차, 초기 3만대 생산·내년 4만대 이상 판매 목표
BYD, 헝가리 세게드 공장 4분기 가동 임박
가격·품질·AS 앞세워 중국차 추격 따돌릴지 주목

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 현대자동차가 튀르키예 이즈미트 공장에서 유럽 전략형 전기차 아이오닉3의 양산을 시작하면서 유럽 소형 전기차의 현지 생산 경쟁에서 한발 앞선 양산 체제를 구축했다.

현대차가 유럽 시장에 맞춰 개발한 전기차를 현지 생산·공급하는 단계에 진입한 반면, 중국 BYD는 헝가리 세게드 공장의 차량 생산을 올해 4분기 시작할 예정이어서 한·중 완성차 간 유럽 현지화 경쟁이 본격화할 전망이다.

27일 자동차업계에 따르면 지난달 14일 이즈미트 공장에서 아이오닉3 양산을 시작한 현대차는 이달부터 유럽 주요 시장에 순차적으로 차량을 공급한다. 아이오닉3는 유럽 소비자를 겨냥해 개발된 B세그먼트 전기차로, 현대차의 전용 전기차 브랜드 아이오닉을 대중형 시장으로 확대하는 역할을 맡는다.

현대차는 이즈미트 공장의 전동화 전환에 약 2억5000만유로를 투자했다. 초기 연간 생산능력은 3만대 수준이다. 현대차는 올해 아이오닉3를 유럽에서 약 2만대 판매하고, 2027년부터 연간 4만대 이상으로 판매를 확대한다는 목표를 세웠다.

[인포그래픽=챗GPT] 2026.09.24 

◆ 아이오닉3 올해 2만대·내년 4만대…유럽 소형 EV 정조준

아이오닉3의 핵심은 가격이다. 현대차 독일법인은 아이오닉3 기본형 가격을 2만8950유로로 책정했다. 독일에서 판매되는 BYD 돌핀의 기본 가격은 3만3990유로다. 단순 기본 가격만 비교하면 아이오닉3가 5040유로 저렴하다. 유럽 외신 등에 따르면 BYD는 독일에서 차종별 자체 할인인 'E-보너스'와 리스·금융 프로그램을 운영하며 가격 공세를 이어가고 있다.

다만 실제 소비자가격에는 각종 프로모션과 보조금 등이 반영될 수 있어 두 모델의 가격 경쟁력을 단순 비교하는 데는 한계가 있다. BYD 역시 독일에서 대규모 할인 프로그램을 운영하고 있다.

현대차가 이 같은 가격을 구현할 수 있는 배경 가운데 하나가 현지 생산이다. 튀르키예는 EU와 관세동맹을 맺고 있어 산업제품의 교역에서 관세와 수량 제한이 철폐돼 있다. 이즈미트에서 생산한 차량을 유럽 시장에 공급하는 데 유리한 구조다.

이즈미트 공장은 1997년 가동을 시작해 유럽 시장을 겨냥한 소형차 생산 경험을 축적해왔다. 현대차는 이번 전동화 전환을 통해 이 공장을 유럽 전기차 공급 거점으로 확대하고 있다.

현대모비스도 이즈미트에서 배터리 시스템 조립을 담당한다. 다만 배터리 셀까지 모두 현지 생산하는 것은 아니다. 단거리형 LFP 배터리 셀은 중국에서, NMC 셀은 헝가리에서 조달하는 구조로 알려졌다. 생산 현지화가 곧 모든 공급망의 현지화를 의미하는 것은 아닌 셈이다.

현대자동차가 유럽 시장 공략용 소형 전기차 아이오닉3를 8월 중순부터 양산한다. 정의선 현대차그룹 회장은 지난달 30일 튀르키예 이즈미트 공장을 방문해 생산 준비 상황을 점검했다. [사진=현대차그룹]

◆ BYD 세게드 4분기 가동…중국 전기차도 '유럽산' 전환

중국 업체들의 유럽 현지화도 속도를 내고 있다. BYD는 헝가리 세게드 공장에서 올해 4분기 차량 조립을 시작할 예정이다. 세게드 공장은 BYD가 유럽에 건설하는 첫 승용차 생산기지다. 당초 생산 일정은 더 빨랐지만 가동 시점이 조정됐다.

BYD가 유럽 현지 생산에 속도를 내는 것은 중국산 전기차에 대한 EU의 통상 규제와 물류비 부담 등에 대응하기 위해서다. 최근에는 헝가리 공장 가동을 시작으로 유럽 내 추가 생산기지를 확보하려는 움직임도 나타나고 있다. BYD 유럽 고위 관계자는 향후 유럽에서 3개의 차량 조립공장과 1개의 배터리 공장이 필요할 것으로 내다봤다.

반면, BYD의 튀르키예 마니사 공장 건설은 사실상 보류 상태다. BYD는 2024년 약 10억달러를 투자해 연간 15만대 규모의 생산시설을 건설하겠다고 발표했지만, 올해 6월 기준 공사에 착수하지 않았고 생산 일정도 정하지 못한 상태라고 밝혔다. 튀르키예 정부는 투자협약과 BYD의 의무 및 보증은 여전히 유효하다고 설명했다.

현대차 입장에서는 아이오닉3를 먼저 양산하면서, 초기 시장을 선점할 수 있는 시간을 확보한 셈이다. 하지만 BYD 역시 헝가리 생산을 시작하면 유럽에서 '중국에서 수입하는 전기차'가 아닌 '유럽에서 생산하는 중국 브랜드 전기차'로 경쟁하게 된다.

현대차 아이오닉3 [사진=현대차그룹]

◆ 가격·품질·AS 경쟁…현지화 성적표는 판매량

승부처는 현지 판매량이 될 전망이다. 현대차가 아이오닉3를 통해 증명해야 할 것은 유럽 현지 생산의 이점을 실제 판매 경쟁력으로 연결할 수 있느냐다.

가격 경쟁력은 출발점이다. 유럽 소비자는 가격뿐 아니라 주행거리와 충전 성능, 품질, 안전성, 잔존가치, 정비망 등을 함께 본다. 특히 전기차 시장이 대중형으로 확대될수록 차량 가격과 유지비뿐 아니라 충전 인프라와 서비스 접근성도 구매 결정에 영향을 미친다.

정의선 현대차그룹 회장이 아이오닉3 양산을 앞두고 지난 7월 30일 이즈미트 공장을 찾아 생산라인과 배터리 시스템 조립시설을 직접 점검한 것도 초기 품질과 생산 안정성을 강조하기 위한 행보로 풀이된다. 정 회장은 당시 생산 초기부터 품질을 최우선으로 하고 유럽 소비자가 요구하는 높은 안전 기준을 충족해야 한다고 강조했다.

아이오닉3의 판매 목표도 만만치 않다. 현대차는 초기 약 3만대 생산, 내년부터 연간 4만대 이상 판매를 목표로 하고 있다. 유럽 B세그먼트 시장을 겨냥한 첫 전용 아이오닉 모델인 만큼 판매량 자체뿐 아니라, 현대차의 유럽 전기차 전략이 얼마나 효과적으로 작동하는지를 보여주는 지표가 될 전망이다.

현대차가 먼저 양산을 시작했다고 해서 중국 업체와의 경쟁에서 우위를 확보했다고 단정하기는 어렵다. BYD는 헝가리 생산을 시작으로 유럽 내 생산능력을 확대할 계획이고, 체리 등 다른 중국 업체들도 유럽 현지 생산에 속도를 내고 있다. 체리는 스페인 바르셀로나의 옛 닛산 공장을 활용해 현지 생산을 준비하고 있다. 유럽 시장 공세를 위한 중국 업체의 움직임이 예사롭지 않다는 게 자동차 업계의 중론이다. 

자동차 업계에서는 아이오닉3의 승부수를 '유럽에서 먼저 만들었다'가 아니라 '유럽에서 얼마나 팔았느냐'가 될 것으로 보고 있다. 튀르키예 현지 생산이 가격 경쟁력과 안정적인 공급, 품질, 판매·정비 서비스로 연결될 경우 현대차의 유럽 전기차 전략에도 새로운 전환점이 될 수 있다는 의미로 해석된다. 

BYD 돌핀. [사진=BYD코리아]

peoplekim@newspim.com

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유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
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美법원, CNN 등 출입 복원 명령 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 CNN과 MS NOW, 폴리티코 등 3개 언론사의 백악관 출입을 금지한 조치에 대해 미 연방법원이 제동을 걸었다. 24일(현지시각) 법원은 해당 언론사 기자들의 출입증을 즉시 복원하도록 명령했고, 백악관은 오전 한때 기자들의 출입이 계속 제한되는 혼선이 빚어진 뒤 이날 정오께 출입을 재허용했다. ◆ 美법원 "출입증 취소, 적법절차 위반 가능성"…백악관 결국 복원 미 워싱턴DC 연방법원의 팀 켈리 판사는 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 이들 언론사 기자들의 백악관 출입증을 즉시 복원하도록 명령했다. 이번 임시명령은 14일간 효력이 유지된다. 켈리 판사는 백악관이 기자들의 출입증을 취소한 조치가 헌법상 적법절차 권리를 침해했을 가능성이 높다고 판단했다. 또 출입 금지를 정당화하기 위해 행정부가 제시한 국가안보 논리에 대해서도 의문을 제기했다. 법원 결정문에서 켈리 판사는 출입증 취소가 실제로 국가안보를 보호할 것이라는 주장에 충분한 사실적 근거가 없다고 지적했다. 켈리 판사는 트럼프 대통령이 2017년 첫 임기 당시 지명한 판사다. 법원의 복원 명령이 나온 뒤에도 한때 세 언론사 기자들의 백악관 출입이 제한됐다. 이에 CNN과 MS NOW, 폴리티코는 법원에 긴급 심리를 요청했다. 폴리티코는 자사 기자의 출입증이 압수됐다고 밝혔고, CNN과 MS NOW 기자들도 백악관 출입을 거부당했다고 전했다. 백악관 언론운영 담당 책임자인 마이카 스토퍼리치는 법원에 제출한 서류에서 백악관이 오전 7시25분부터 기자들의 출입증 복구 절차에 들어갔으며, 오전 9시55분께 백악관 언론팀이 출입구에 출입증을 가져다 놓았다고 밝혔다. 이후 세 언론사 기자들의 백악관 출입은 이날 정오께 재개됐다. ◆ 트럼프 "허구·거짓말"…시진핑 방미 당일 TV 풀 취재도 중단 트럼프 대통령은 지난 18일 소셜미디어를 통해 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 대통령을 취재하면서 "허구와 거짓말"을 끊임없이 보도하고 있다며 백악관 출입을 금지했다. 트럼프 대통령은 해당 조치를 국가안보 문제와 연결했다. 법무부 역시 이들 언론사의 일부 보도가 국가안보를 위협한다고 주장하면서 미사일 비축량과 백악관 무도회장 건설 등에 관한 보도를 사례로 들었다. 반면 세 언론사는 출입 금지 조치가 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유와 적법절차 권리를 침해한다며 소송을 제기했다. 켈리 판사는 현재 기록만으로는 출입증 취소가 국가안보 보호에 필요했다는 행정부의 주장을 뒷받침할 충분한 근거가 없다고 판단했다. 이번 사태는 트럼프 대통령이 유엔총회 참석과 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문 등 주요 외교 일정을 소화하는 가운데 발생했다. CNN은 ABC, CBS, FOX뉴스, NBC와 함께 백악관 TV 풀을 구성하는 5개 언론사 중 하나다. TV 풀은 대통령 관련 취재를 분담하고 촬영 영상을 다른 언론사에 제공한다. CNN 등에 대한 출입 금지 이후 TV 풀에 참여하는 언론사들은 CNN과의 연대 차원에서 공동 취재를 중단했다. 이에 따라 시 주석이 목요일 오전 백악관 사우스론에 도착했을 당시 TV 풀 카메라가 설치되지 않았고, FOX뉴스와 MS NOW, CNN은 두 정상의 도착 행사를 생중계하지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 시 주석을 환영하면서 사진기자들을 향해 중국 기자들이 가장 우호적인 언론인들이라는 취지의 농담을 하기도 했다. 한편 켈리 판사의 결정은 트럼프 대통령이 또 다른 언론 관련 소송에서 법적 차질을 겪은 지 하루 만에 나왔다. 아이오와주 법원은 전날 트럼프 대통령이 2024년 대선을 앞두고 발표된 여론조사와 관련해 디모인 레지스터 신문과 여론조사 전문가 J. 앤 셀저 등을 상대로 제기한 소송을 기각했다. 스콧 비티 아이오와 지방법원 판사는 해당 여론조사가 법적으로 보호되는 표현에 해당한다고 판단했다. 9월 24일(현지시각) CNN 백악관 특파원 베시 클라인이 출입 복원을 명령한 법원의 결정에 따라 출입 권한을 되찾은 후 백악관에서 취재 업무를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-09-25 07:14

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