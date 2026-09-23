스마일게이트, 도쿄게임쇼 2026 참가 마무리…신작 2종 공개

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 23일 TGS 2026서 신작 2종 시연부스를 운영했다
- '미래시'는 대기 2시간 속 캐릭터 영상과 신규 콘텐츠를 공개했다
- '데드 어카운트'도 대형 시연존 첫 공개로 이용자 체험을 이끌었다
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캐릭터 영상 X서 500만뷰…신규 콘텐츠·레이드 공개
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트는 지난 17일부터 20일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열린 '도쿄게임쇼 2026(TGS 2026)'에서 신작 2종의 시연 부스를 운영했다고 23일 밝혔다.
스마일게이트는 현장에서 신작 '미래시: 보이지 않는 미래'와 '데드 어카운트: 두 개의 푸른 불꽃'의 시연존을 마련했다. 시연 대기시간은 최대 2시간 이상을 기록했으며, 게임 체험과 현장 이벤트를 연계한 '스탬프 랠리'도 진행했다.
'미래시' 부스에서는 4면 LED 타워와 대형 게이트를 활용해 캐릭터 영상을 선보였다. 해당 영상은 소셜미디어 X에서 500만회 이상의 조회수를 기록했다. 김형섭 아트디렉터(AD)는 캐릭터의 기억을 일러스트로 구현하는 신규 콘텐츠 '메멘토'를 공개했으며, 현장에서는 네 명의 캐릭터로 보스를 공략하는 '레이드 콘텐츠'도 처음 선보였다.
코스어 이오리 모에와 에나코, 버튜버 네코타 츠나와 Kamito 등이 참여한 무대 프로그램도 진행됐다.
'데드 어카운트: 두 개의 푸른 불꽃'은 이번 TGS에서 대형 시연존을 처음 공개했다. 원작을 기반으로 한 콘텐츠와 전투 시스템을 체험할 수 있도록 구성했으며, 이안게임즈 김병기 PD가 현장에서 이용자들과 만나 게임을 소개했다.
flurry327@newspim.com