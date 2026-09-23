컴투스홀딩스 '페이딩 에코', PS5·엑스박스 시리즈 X|S 출시

AI 핵심 요약beta
- 컴투스홀딩스가 23일 페이딩 에코 콘솔판을 출시했다.
- 페이딩 에코는 PS5와 엑스박스 시리즈 X|S로 나왔다.
- PC판 호평 속 컴투스홀딩스는 접점 확대를 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
스팀 이용자 평가 '매우 긍정적'…긍정 비율 90% 이상
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스홀딩스는 액션 어드벤처 게임 '페이딩 에코(Fading Echo)'를 플레이스테이션5와 엑스박스 시리즈 X|S 버전으로 출시했다고 23일 밝혔다.
'페이딩 에코'는 지난 7월 스팀과 에픽게임즈 스토어를 통해 PC 버전으로 출시됐으며, 지난 17일에는 닌텐도 스위치2 버전도 글로벌 시장에 선보였다.
게임은 뉴테일즈 산하 에메테리아 스튜디오가 개발했다. 물의 힘을 사용하는 주인공 '원(One)'이 사막 행성 '코렐(Corel)'과 그 이면의 세계 '섀도우(Shadows)'를 오가며 펼치는 모험을 다룬다.
액체 상태의 물과 기체 상태의 수증기를 활용하는 액션과 여러 원소가 상호작용하는 환경 시스템을 전투에 적용한 것이 특징이다.
PC 버전은 출시 이후 스팀에서 '매우 긍정적(Very Positive)' 평가를 유지하고 있으며 긍정 평가 비율은 90% 이상을 기록하고 있다. 컴투스홀딩스는 이번 콘솔 출시를 통해 글로벌 이용자 접점을 확대할 계획이다.
flurry327@newspim.com