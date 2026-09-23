고흥군, '하수도 사업' 국비 471억원 확보…물관리 전환점

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 23일 하수도 신규사업 4건을 선정했다.
- 군은 국비 471억원 포함 총 785억원을 확보했다.
- 고흥읍 침수예방 등 하수도 정비에 2508억원 투입한다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군은 기후에너지환경부 주관 2027년 하수도 분야 신규사업에 4건이 선정돼 국비 471억원을 포함한 총사업비 785억원을 확보했다고 23일 밝혔다.
이번 사업은 고흥읍 저지대 침수 예방과 농어촌 정주여건 개선 및 패류생산해역 수질 개선을 목표로 추진된다.
군은 정부예산 확보를 위해 하수도 사업 추진 실적을 수시로 점검하고 신규사업 선정을 위한 행정절차를 사전에 검토한 데 이어 중앙부처를 방문해 사업 필요성을 설명해 왔다.
선정 사업은 총 482억원 규모의 고흥읍 도시침수 예방사업을 비롯해 도양 용정 등 3개소 하수처리구역 확대사업 78억원과 점암 연봉지구 농어촌마을 하수도 정비사업 122억원 및 도양 잠두 등 3개소 패류생산해역 마을하수도 정비사업 103억원이다.
군은 기존에 추진 중인 하수도 사업 8건 1723억원까지 합하면 관내 하수도 시설 정비에 모두 2508억원을 투입하게 된다.
공영민 군수는 "고흥읍 도시침수 예방사업을 통해 저지대 주민들의 오랜 걱정을 덜고 군민이 더 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 하겠다"며 "앞으로도 국비 확보와 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com