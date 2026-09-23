대한항공, 스카이트랙스 세계 10대 항공사 선정

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 23일 스카이트랙스 세계 10대 항공사에 올랐다.
- 2026 월드 에어라인 어워즈에서 세계 최고 항공사 10위를 차지했다.
- 최고 이코노미 좌석과 한국 최고 승무원은 각각 1위를 기록했다.
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'최고 이코노미 클래스 좌석' 1위 등 총 14개 부문 상위 15위 진입 쾌거
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공이 영국 항공서비스 평가기관 스카이트랙스가 선정한 세계 10대 항공사에 이름을 올렸다.
대한항공은 최근 영국 런던에서 열린 스카이트랙스 주관 '2026 월드 에어라인 어워즈(World Airline Awards)'에서 종합 순위인 '세계 최고 항공사(World's Best Airline 2026)' 10위를 차지했다고 23일 밝혔다.
스카이트랙스는 1989년 설립된 영국 런던 소재 항공운송 전문 컨설팅·평가기관이다. 월드 에어라인 어워즈는 전 세계 탑승객 대상 설문조사를 기반으로 우수 항공사를 선정한다. 이번 조사는 지난해 9월부터 올해 8월까지 전 세계 300개 이상 항공사를 대상으로 진행됐다.
대한항공은 이번 평가에서 총 14개 부문에서 15위 이내에 이름을 올렸다.
세부 부문에서는 '최고 이코노미 클래스 좌석'과 '대한민국 최고 승무원' 평가에서 각각 1위를 차지했다. 최고 이코노미 클래스 좌석 부문은 지난해 3위에서 두 계단 상승했고, 대한민국 최고 승무원 부문은 2년 연속 1위를 기록했다.
공통 부문에서는 ▲아시아 최고 항공사 6위 ▲세계 최고 가족 친화적 항공사 7위 ▲세계 최고 청결한 항공사 10위 ▲세계 최고 항공사 승무원 13위 ▲세계 최고 공항 서비스 13위를 기록했다.
프리미엄 이코노미 클래스 부문에서는 ▲최고 좌석 7위 ▲최고 케이터링 10위 ▲종합 평가 15위에 올랐다. 이코노미 클래스 종합 평가에서는 14위를 차지했다.
일등석 관련 부문에서는 ▲인천공항 일등석 라운지 8위 ▲일등석 좌석 9위 ▲일등석 라운지 다이닝 10위를 기록했다.
대한항공 관계자는 "이번 수상은 고객 경험 향상을 위해 서비스 전반에서 지속적으로 리뉴얼과 품질 개선에 힘써온 결과"라며 "앞으로도 고객의 기대를 뛰어넘는 여행 경험을 제공하겠다"고 말했다.
한편 대한항공은 올해 4월 스카이트랙스 '월드 에어라인 스타 레이팅'에서 6년 연속 최고 등급인 '5성 항공사'로 선정됐다. 독일 함부르크에서 열린 'WTCE 2026' 시상식에서도 기내 서비스 부문 13개 상을 수상했다.
heoneykim@newspim.com