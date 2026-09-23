"낮부터 밤까지 즐겁다"…나주영산강축제 10월 7일 개막

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영산강정원서 개최…블랙이글스 에어쇼로 대미

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시가 가을 축제장을 낮부터 밤까지 가족 단위 관람객이 즐길 수 있는 공연과 체험 콘텐츠로 채운다.

23일 나주시에 따르면 오는 10월 7일부터 11일까지 5일간 영산강정원 일원에서 열리는 '2026 나주영산강축제'에 마술과 벌룬버블쇼를 비롯해 로봇 퍼포먼스와 야간 체험 프로그램 등을 마련했다.

2025 나주영산강축제. [사진=조은정 기자] 2026.09.23 ej7648@newspim.com

올해 축제에서는 어린이와 가족을 위한 '가족과 함께하는 마술 콘서트'가 관객 참여형 공연으로 펼쳐진다. 목요일과 금요일에는 풍선과 비눗방울 마술을 결합한 '벌룬 버블 매직쇼'가 진행된다.

주말에는 대형 로봇 캐릭터가 등장하는 '트랜스포머 공연'이 관람객을 맞는다. 영화 속 로봇을 연상시키는 역동적인 퍼포먼스로 어린이와 가족 관람객의 눈길을 사로잡을 예정이다.

해가 지면 영산강을 활용한 야간 프로그램이 이어진다. 축제 기간 오후 4시 이후에는 관람객이 가족의 건강과 행복 등의 소원을 적은 배를 영산강에 띄우는 '영산강 별빛 소원배 띄우기'가 진행된다.

축제 마지막 날인 11일에는 공군 특수비행팀 '블랙이글스'의 에어쇼가 펼쳐진다. 정교한 편대비행과 공중기동으로 영산강정원의 가을 하늘을 수놓으며 축제의 마지막을 장식한다.

나주시는 프로그램을 시간대별로 배치해 관람객들이 한두 개 공연만 보고 떠나지 않고 축제장에 머물며 낮과 밤의 콘텐츠를 두루 즐길 수 있도록 운영할 방침이다.

윤병태 나주시장은 "어린이 공연부터 가족이 함께 즐기는 마술과 버블쇼 그리고 소원배와 블랙이글스 에어쇼까지 시간대마다 새로운 즐거움을 만날 수 있도록 준비했다"며 "아이들에게는 신나는 경험을 부모에게는 가족과 함께하는 여유를 선사하는 축제가 되도록 안전과 편의를 세심하게 챙기겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com