남양주시, 산후조리비 50만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 23일 자체 산후조리비 지원을 이어간다고 밝혔다.
- 출생아 1명당 50만원을 경기지역화폐로 지급한다.
- 출생일로부터 12개월 이내 읍면동 행정복지센터서 신청 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 경기도 산후조리비 지원사업이 오는 30일 신청분을 끝으로 종료되더라도 출산가정의 산후회복과 신생아 건강증진을 위해 자체 산후조리비 지원을 이어간다고 23일 밝혔다.
시에 따르면 경기도는 모자보건사업 정책을 재구조화하고 투자 효율성을 높이기 위해 경기도 산후조리비 지원사업을 9월 30일 신청분까지 운영한 뒤 종료하기로 했다.
남양주시는 도 사업 종료와 관계없이 자체 예산을 활용해 출산가정에 대한 지원을 지속할 방침이다. 이에 따라 시는 출생아 1명당 50만원을 경기지역화폐로 지급한다.
지원 대상은 출생일부터 신청일 현재까지 남양주시에 주민등록을 둔 출산가정으로 신청은 출생일로부터 12개월 이내에 할 수 있다.
남양주시는 자체 산후조리비 지원을 통해 산모의 산후회복과 신생아 건강관리를 돕고 출산가정의 경제적 부담을 완화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
정태식 남양주보건소장은 "경기도 산후조리비 지원사업이 종료되더라도 남양주시는 자체 산후조리비 지원을 계속할 것"이라며 "대상 가정이 지원 혜택을 놓치지 않도록 신청 대상과 절차를 적극 안내하겠다"고 말했다.
신청 방법과 구비서류 등 자세한 사항은 거주지 읍·면·동 행정복지센터에서 확인할 수 있다.
asj7376@newspim.com