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"가뜩이나 어려운데"…생맥주 주세 감면 '종료'에 주류업계 침체 우려 확산

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 23일 생맥주 주세 20% 경감 종료를 추진했다.
  • 업계는 가격 인상과 수요 위축으로 시장 침체를 우려했다.
  • 국회는 31일 전 일몰 폐지 법안 심사를 앞두고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

생맥주 주세 경감 종료...소비자 가격 반영 우려
소비자 물가 상승 속 주류 업계 부담 증가
김은혜 의원 개정안 발의...통과 시 경감 적용 연장

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = "맥주 주세 감면 제도가 끝나면 생맥주 가격 인상과 함께 맥주 등 주류 시장이 더 침체될 수도 있어 가뜩이나 어려운데 걱정이다." 정부가 생맥주 주세 20% 경감 제도를 올해 말 끝내기로 하자 주류업계에서 나오는 목소리다.

생맥주 주세 감면 종료에 따라 주류업계 침체 우려가 확산되고 있다. 사진은 기사와 관계없음. [사진= 뉴스핌 DB]

술 소비가 줄어드는 가운데 세 부담까지 늘어나 시장이 더 위축될 수 있다는 것이다. 국민의힘 김은혜 의원이 일몰 폐지 법안을 발의한 만큼 12월 31일 전 정기국회 세법 심사 결과가 업계의 관심사로 떠올랐다.

재정경제부는 '2026년 세제 개편안'에 생맥주 주세 경감 종료 방침을 담았다. 이 제도는 2020년 맥주 과세 체계를 종가세에서 종량세로 전환하면서 생맥주의 세 부담이 급격히 늘어나는 것을 막기 위해 2년 한시로 도입됐다. 이후 코로나19로 외식업 피해가 커지면서 연장됐고, 물가 안정 차원에서 다시 연장돼 총 7년간 적용됐다. 재경부는 "특례를 정상화하려는 것"이라는 입장이다. 물가연동제도 근거로 들었다. 2023년까지 적용하다 업계 세 부담을 고려해 2024년부터 중단했고, 이에 따라 맥주 세율은 2023년 리터당 885.7원이 현재까지 유지돼 실질 세 부담이 완화된 측면이 있다는 설명이다.

경감이 끝나면 500㎖ 기준으로 주세와 교육세, 부가가치세를 합쳐 127원의 세금이 늘어난다. 업계는 세금 증가분 자체보다 가격 전이와 수요 위축을 걱정한다. 한 주류업계 관계자는 "생맥주 주세 경감 제도가 끝나면 생맥주 가격이 많이 오를 가능성이 크다"며 "보통 음식점이나 유흥업소의 경우 출고가의 3배 정도를 받는다. 100원, 200원이 오르는 것보다 소비자 부담이 더해진다. 수요가 더 줄까 우려된다"고 말했다. 생맥주 판매 비중이 높은 업종이어서 경감 종료 영향을 직접 받는다는 것이 업계의 이야기다.

주요 제조사들도 우려를 감추지 않았다. 하이트진로 관계자는 "생맥주는 일반 맥주보다 외식 경기와 소비 심리의 영향을 상대적으로 크게 받는 시장"이라며 "최근 외식 경기의 회복이 더딘 상황에서 주세 감면이 종료될 경우 제조사뿐 아니라 유통, 업소 등 생맥주 산업 전반의 비용 부담이 증가할 가능성이 있다"고 말했다. 이어 "부담이 최종 소비자 가격에 반영된다면 외식 주류 소비 심리가 더욱 위축되고 생맥주 수요에도 일정 부분 영향을 미칠 수 있다"며 "생맥주는 단순히 하나의 주류 제품이라기보다 음식점과 주점 등 외식업 경기와 밀접하게 연결돼 있기 때문에 시장 전체의 활력을 유지한다는 측면에서도 제도 변화의 영향을 면밀히 살펴볼 필요가 있다"고 밝혔다. 원가 부담에 대해서도 "최근 원부자재 가격과 인건비, 물류비 등 제반 원가가 지속적으로 상승하고 있는 가운데 생맥주 주세 경감 조치까지 종료될 경우 제조사의 원가 부담 역시 더욱 가중될 것으로 예상된다"고 했다. 다만 "현재는 가격 인상 검토를 전혀 하고 있지는 않다"고 선을 그었다.

오비맥주 관계자는 "세금이 오르면 출고가에 반영해야 하는 것은 맞다"면서도 "아직 출고가 인상 계획에 대해 구체적으로 정해진 것은 없다"고 말했다. 오비맥주는 오는 9월 말 자체 소주 브랜드 '찰랑'을 앞세워 국내 소주 시장에 처음 진출한다.

생맥주 사업에서 이미 철수한 롯데칠성음료 관계자 역시 "맥주값 인상 등은 생각하지 않고 있다"고 밝혔다. 롯데칠성음료는 지난해 말 클라우드·크러시 생맥주(KEG) 생산을 종료하며 맥주 사업 비중을 축소해 온 만큼 이번 사안의 직접적인 영향권에서는 다소 비켜서 있다.

배경에는 이미 줄어든 시장이 있다. 국세청 국세통계포털에 따르면 지난해 국내 주류 출고량은 298만 8000킬로리터로 27년 만에 300만 킬로리터 아래로 내려갔다. 맥주 출고량은 151만 9000킬로리터로 전년보다 7.2% 줄어 2022년 이후 3년 연속 감소했고, 희석식 소주는 79만 3000킬로리터로 처음 80만 킬로리터 밑으로 내려갔다. 지난해 출고 금액 기준으로는 맥주가 4조 676억 원으로 전체의 41.95%를 차지했으나 점유율은 전년 42.74%보다 0.79퍼센트포인트 떨어졌다. 2026 국세통계연보에 따르면 전체 주류 출고 금액도 10조 575억 원에서 9조 6951억 원으로 3.6% 줄었고, 맥주는 5.37% 감소했다.

주류업계 실적은 맥주 부문을 중심으로 부진이 이어지고 있다. 하이트진로의 지난해 연결 영업이익은 1721억 원으로 17.3% 줄었고, 롯데칠성음료 주류 부문 영업이익은 282억 원으로 18.8% 감소했다. 올해 2분기에도 하이트진로 맥주 부문 매출은 1763억 원으로 15.3% 줄었고, 영업이익은 83억 원으로 29.2% 감소했다. 하이트진로의 2분기 전체 영업이익은 소주 부문(582억 원, 18.4% 증가)이 버텨 649억 원으로 0.7% 늘었으나 매출은 4.3% 줄어든 6186억 원이었다. 롯데칠성음료 주류 부문은 2분기 영업이익이 75억 원으로 156.6% 늘었지만 즉석음용(RTD) 제품 매출이 143.3% 늘어난 영향이 컸다.

주류 3사 2025 영업이익. [AI그래픽= 김용석 기자]

물가 부담도 겹쳐 있다. 국가데이터처가 지난 9월 2일 발표한 '2026년 8월 소비자물가동향'에 따르면 8월 소비자물가는 전년 같은 달보다 3.1% 올라 두 달 만에 다시 3%대로 올라섰다. 외식 물가는 2.7% 올랐고, 근원물가는 3.4%로 2023년 5월 이후 3년 3개월 만에 가장 높았다. 7월 기준 외식 맥주의 생활물가지수는 120.83(2020년 100)으로 2020년 대비 20%가량 올랐다. 한국은행은 9월 소비자물가 상승률이 8월보다 낮아지겠지만 근원 품목을 중심으로 높은 오름세는 이어질 것으로 전망했다.

이번 종료 결정은 정책 논리가 달라졌다는 점에서도 주목된다. 과거 연장 때는 코로나19 피해 지원과 물가 안정이 명분이었으나 재경부는 이번에 '세제지원 목적 달성'을 이유로 내세웠다.

김은혜 의원은 지난 8월 7일 생맥주 주세 경감의 일몰 기간을 폐지하는 주세법 개정안을 대표 발의했다. 현행법은 별도의 추출장치를 사용하는 8리터 이상 용기에 담아 판매하는 맥주의 주세를 20% 경감하되, 2026년 12월 31일 이전에 주류 제조장에서 반출하거나 수입 신고하는 맥주에만 적용한다. 개정안은 이 일몰 규정을 없애 경감이 계속되도록 하는 내용이다. 김은혜 의원은 경감 종료가 "출고 가격 조정과 음식점의 가격 인상 압력으로 작용해 소비자에게 귀착될 수 있다"고 우려하며 고물가 속 서민 증세라고 비판했다.

12월 31일 전에 법이 개정되지 않으면 경감 적용은 끝난다. 정부는 7년의 적용 기간을 들어 정상화를 내세우고, 김 의원 등은 고물가와 자영업자 부담을 이유로 연장을 요구하고 있어 국회 논의 과정에서 결론이 갈릴 전망이다. 주류업계가 일제히 가격 인상 계획을 구체화하지 않고 있는 것도 이 같은 국회 논의 결과를 지켜본 뒤 움직이려는 신중한 접근으로 풀이된다.

fineview@newspim.com

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정부, 웨스팅하우스 지분투자 추진 [서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 정부가 미국 내 대형 원전 건설과 미국 원전 원천기술 기업 '웨스팅하우스' 지분 투자를 대미 전략투자 후속 사업으로 추진하면서 국내 원전 상장사의 실제 사업 참여 범위에 관심이 쏠리고 있다. 웨스팅하우스 지분율과 신규 원전 노형이 아직 확정되지 않은 만큼 시장에서는 지분 투자 자체보다 국내 업체가 설계와 설계·조달·시공(EPC), 주기기와 보조기기에서 얼마나 구체적인 사업권을 확보하는지가 향후 수주를 가를 변수로 꼽힌다. ◆ 지분보다 사업권…韓 역할 명문화 관건 23일 산업통상부와 국회 등에 따르면 정부는 미국 내 대형 원전 8기 건설을 후속 대미 투자 프로젝트로 추진하고 있다. 웨스팅하우스 지분은 미국 측과 5~10% 수준에서 협상 중이다. 미국 신규 원전 8기 가운데 웨스팅하우스의 AP1000 6기와 한국이 개발한 APR1400 2기로 구성하는 방안은 아직 합의되지 않았다. [AI 일러스트=설희 기자] 증권가에서는 지분율 자체보다 향후 미국 원전 사업에서 국내 기업이 실제로 확보할 사업 범위를 핵심 변수로 보고 있다. 특히 AP1000 사업에서는 과거 공급 이력과 웨스팅하우스와의 기존 협력관계가 신규 수주로 이어지는지가 상장사별 실적을 가를 요인으로 거론된다. 기업별로는 두산에너빌리티가 AP1000 핵심 주기기 공급 실적을 보유하고 있으며, 비에이치아이도 원전 보조기기(BOP) 공급 이력을 갖고 있다. 현대건설은 웨스팅하우스와 설계·조달·시공(EPC) 협력관계를 구축하고 있어 향후 미국 원전 사업 구체화 과정에서 실제 수주로 연결될 가능성이 주목된다. 장문준 KB증권 연구원은 "올해 하반기~2027년이 원전투자에 있어 가장 중요한 구간"이라고 평가했다. 장 연구원은 미국 에너지부의 공급망 금융지원과 한국의 대미 원전 투자 구체화가 맞물리면서 미국 원전 관련 프로젝트의 진전이 이어질 것으로 전망했다. ◆ 두산에너빌리티, 美 AP1000 주기기 공급…추가 물량 기대 두산에너빌리티는 미국 AP1000 공급망에서 직접적인 납품 실적을 보유하고 있다. 미국 보글과 V.C.서머 AP1000에 원자로용기와 증기발생기를 공급한 경험이 있어 신규 미국 원전 사업에서도 기존 공급망을 기반으로 한 추가 수주 가능성이 거론된다. 김태형 미래에셋증권 연구원은 "한국전력의 웨스팅하우스 인수 시 AP1000 사업에서도 원자로용기(RV)·증기발생기(SG) 외 추가 공급 범위(Scope) 발주를 기대한다"고 분석했다. 이어 "대미투자 자금 집행에 따라 공기 단축 위해 동사가 생산하는 장납기 품목에 대해 선발주를 예상한다"고 전망했다. 경남 창원 두산에너빌리티 본사 전경. [사진=두산에너빌리티] 원자로용기와 증기발생기는 제작기간이 긴 핵심 주기기다. 미래에셋증권은 대미 원전 투자 과정에서 기존 원자로용기와 증기발생기뿐 아니라 추가 기자재까지 두산에너빌리티의 공급 범위가 확대될 가능성에 주목했다. 정혜정 KB증권 연구원도 미국 에너지부(DOE)의 금융지원으로 장납기 기자재 발주 시점이 앞당겨질 수 있다고 봤다. 정 연구원은 "지난 6월 DOE가 발표한 장납기 기자재 조달 대출 프로그램에 따라 최종투자결정(FID) 이전 주요 기자재 발주가 가능해졌다"며 "AP1000 핵심 장납기 기자재 공급업체인 두산에너빌리티의 수주가 당겨지면서 원전 기자재 생산이 본격화될 것으로 예상한다"고 밝혔다. 특히 KB증권은 향후 가장 먼저 나올 대형원전 기자재 발주 대상으로 웨스팅하우스와 미국 전력사업자가 구성하는 특수목적법인(SPV)의 장납기 기자재를 제시했다. 이에 따라 증권가에서는 미국 신규 원전 사업이 구체화될 경우 두산에너빌리티가 다른 원전 밸류체인 업체보다 먼저 수주를 가시화할 가능성이 있다는 전망이 나온다. ◆ 현대건설, 웨스팅과 EPC 협력…美 사업 확대 기대 현대건설은 기자재가 아닌 EPC 분야에서 웨스팅하우스와 직접적인 협력관계를 구축하고 있다. 현대건설은 지난 2022년 웨스팅하우스와 AP1000 글로벌 사업 공동 참여를 위한 전략적 협약을 체결하고 향후 프로젝트별 계약을 통해 EPC 분야 우선 참여 협상권을 확보했다. 이후 웨스팅하우스와의 협력은 실제 해외 프로젝트로 이어지고 있다. 현대건설은 2024년 불가리아 코즐로두이 원전 설계계약을 시작으로 슬로베니아 원전 타당성조사, 핀란드 원전 사전업무착수 계약에 참여했으며 미국 페르미 아메리카의 프로젝트 매터도어에서는 기본설계(FEED)를 수행하고 있다. 현대건설과 미국 웨스팅하우스가 공동으로 글로벌 확대 추진 중인 대형원전 AP1000 조감도. [사진=현대건설] 증권가에서는 이 같은 파트너십을 현대건설의 미국 원전 진출 경쟁력으로 평가한다. 장문준 KB증권 연구원은 "웨스팅하우스 노형의 경우 벡텔과 함께 핵심 건설 파트너로 자리매김하고 있다"며 "머지않아 원전 영역에서 실질적 수주와 착공이 이뤄질 것으로 기대한다"고 전망했다. 배세호 iM증권 연구원은 "미국 에너지부(DOE)의 금융 지원, 웨스팅하우스와 잠재적 파트너들과의 의향서(LOI), 그리고 한국의 대미투자 가능성 등을 감안 시 미국 내 원전 프로젝트가 조만간 구체화될 가능성이 높다"며 "이 경우 현대건설의 미국 원전 프로젝트 참여 가시성도 보다 분명해질 것으로 예상된다"고 분석했다. 김도엽 유안타증권 연구원은 "대형원전은 팀코리아 및 웨스팅하우스 파이프라인을 동시에 보유하고 있다"며 "불가리아 AP1000 대형원전은 하반기 중 엔지니어링 서비스 계약(ESC) 2차 계약 체결이 기대된다"고 내다봤다. ◆ BHI, 美 AP1000 복수기 공급…BOP 수주 주목 비에이치아이도 미국 AP1000 공급 실적을 갖고 있다. 비에이치아이는 발전용 설비를 설계·제작하는 에너지 인프라 기업으로, 주력 제품인 배열회수보일러(HRSG)와 함께 원자력발전 보조기기(BOP)를 공급하고 있다. 미국 보글과 V.C.서머 AP1000에는 복수기를 공급한 이력이 있다. 원전 BOP는 아직 전체 매출에서 차지하는 비중이 크지 않다. 리딩투자증권이 제시한 올해 2분기 기준 매출 구성은 HRSG가 65%로 가장 높고 보일러 22%, BOP 5%, 기타 8% 순이다. 미국 신규 원전 발주가 본격화될 경우 현재 비중이 낮은 BOP 사업이 추가 성장 축으로 확대될 가능성이 주목된다. 비에이치아이 로고. [사진=비에이치아이] 한제윤 리딩투자증권 연구원은 비에이치아이의 수주 흐름과 관련해 "연간 신규 수주는 올해도 1조원을 상회할 전망이다"고 분석했다. 올해 상반기 HRSG 신규 수주는 약 5000억원이며, 하반기에도 약 4000억원 이상의 프로젝트가 수주 대기 중인 것으로 추산했다. 한 연구원은 미국 텍사스에서 추진되는 대미 투자 1호 가스복합화력발전 사업과 관련해서도 비에이치아이의 직접적인 수혜가 기대된다고 밝혔다. HRSG 8~10기 발주를 가정할 경우 잠재 수주 규모를 약 4000억~5000억원으로 추정했으며 과거 미국 칼파인(Calpine)에 HRSG를 공급한 이력이 있다는 점도 수혜 가능성을 높이는 요인으로 제시했다. 조재원 키움증권 연구원도 대미 투자에 따른 미국 사업 확대 가능성에 주목했다. 조 연구원은 "미국 시장 진입이 현실화될 경우, 추가적인 멀티플 확장을 기대한다"며 비에이치아이가 미국 사업에 진입할 경우 기존 국내와 아시아 중심의 사업 지역을 북미로 확대할 수 있다는 설명이다. winter1004@newspim.com 2026-09-23 13:24
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추가은, 女공기권총 10m 금메달 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 사격의 에이스 추가은(임실군청)이 눈부신 총성을 울리며 이번 대회 한국 선수단에 일곱 번째 금메달을 선사했다. 한국 사격이 거둔 첫 번째 금메달이다. 세계랭킹 23위 추가은은 일본 도요타시 아이치 종합사격장에서 열린 여자 10ｍ 공기권총 개인전 결선에서 246.3점을 쏴 셴이야오(중국)를 무려 5.0점 차로 따돌리고 정상에 올랐다. 추가은은 고니시 유카리가 2017년 세운 결선 아시아 기록(245.3점)과 팔락(인도)이 항저우 대회에서 세운 아시안게임 기록(242.1점)을 모두 갈아치우는 기력을 발휘했다. 조라나 아루노비치가 세운 세계기록(246.9점)에도 불과 0.6점 모자란 엄청난 기록이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 앞서 열린 본선에서도 추가은의 활약은 빛났다. 추가은은 582점(엑스텐 19개)을 기록해 종전 아시안게임 본선 기록을 1점 경신하며 전체 1위로 결선에 올랐다. 김보미(부산시청), 오예진(IBK기업은행)과 함께 나선 단체전에서도 1,730점을 합작해 값진 은메달을 목에 걸었다. 한국이 이 종목 단체전에서 메달을 획득한 것은 2010년 광저우 대회 이후 16년 만이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 다만 김보미와 오예진은 각각 574점(엑스텐 22개, 20개)으로 10위와 12위를 기록해 8위까지 주어지는 결선행 티켓을 아쉽게 놓쳤다. 두 선수 모두 8위와 1점 차에 불과해 아쉬움을 삼켰다. 홀로 결선 무대에 선 추가은은 흔들림 없는 집중력을 발휘했다. 결선 첫 번째 스테이지 첫 발을 10.1점으로 기분 좋게 출발한 그는 네 발을 모두 10점대 언저리에 맞추며 51.8점으로 단숨에 선두에 올랐다. 두 번째 시리즈 초반 주춤하기도 했으나 10.3점으로 마무리하며 청연칭, 셴이야오, 장란신 등을 제치고 1위를 굳건히 지켰다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 본격적으로 한 명씩 탈락하는 엘리미네이션 스테이지에 접어들면서 추가은의 독주가 시작됐다. 10.1점과 10.7점을 연달아 꽂아 넣은 뒤, 두 번째 시리즈에서는 10.8점과 10.7점에 적중하며 143.9점을 기록해 2위 셴이야오와의 격차를 벌렸다. 세 번째 시리즈가 끝난 뒤 격차는 더욱 벌어졌고, 다른 선수들이 실수를 연발하는 사이 추가은은 더욱 달아났다. 셴이야오에 4.1점 앞선 상황에서 맞이한 마지막 시리즈에서도 10.6점과 9.8점에 적중하며 완벽하게 우승을 확정 지었다. psoq1337@newspim.com 2026-09-23 13:16

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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