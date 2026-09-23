전남광주시 '민형배 체제' 본격 가동…4급 이상 34명 승진 인사

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2·3급 일부 승진, 내년 1월로 유예

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 민선 9기 출범 이후 첫 간부급 승진 인사를 단행했다.

시는 전날 인사위원회를 열고 총 34명의 승진 인사를 의결했다고 23일 밝혔다. 직급별로 2급 3명, 3급 7명, 4급 24명 등이다.

이번 승진 인사는 조직 개편과 연계해 행정의 연속성을 최우선으로 두되 새로운 변화와 활력을 뒷받침할 수 있는 '최소 필수직위 중심'​으로 실시했다.

전남광주통합특별시청 광주청사 간판. [사진=박진형 기자]

2·3급 고위간부의 경우 승진 대상 직위 5개 중 3개 직위만 먼저 의결하고 나머지 2개는 조직 운영 상황을 살핀 뒤 내년 1월 중 추가 단행할 예정이다.

2급 승진자는 3명으로 강효석(행정통합추진단장), 김기홍(전남광주반도체산업지원단장), 이상배(기후환경국장) 부이사관이 이사관으로 오른다.

강 단장은 문화융성국장·감사관·농축산식품국장 등을 거치며 문화·산업·농정 분야에서 폭넓은 경험을 쌓았다는 평가다.

특히 전남국제수묵비엔날레·남도영화제 개최, 국립의병역사박물관 개관, 이차전지 투자 유치와 청년일자리 사업 등을 통해 지역 문화와 산업의 경쟁력 제고에 기여했다.

김 단장은 관관광체육국장·정책기획관·자치행정국장 등을 역임하며 미래산업 육성, 국제행사, 조직·자치행정 등 다양한 분야의 현안을 조율한 경험이 있다.

대표적으로 국가AI컴퓨팅센터 및 오픈AI-SK 데이터센터 유치·구축 협력, 여수·광양 산업위기선제대응지역 지정과 국비 확보, 전국체전·장애인체전 성공 개최 등을 통해 지역 현안 해결과 미래산업 기반 강화에 힘써 왔다.

이 국장은 도시재생국장·전략산업국장 등을 역임하며 광주형 일자리(GGM) 설립, 대유위니아 유치, 에너지밸리·첨단3지구 조성 등 산업·도시개발 현안을 주도했다.

그는 국가AI데이터센터 예비타당성조사 면제와 특별법 제정, 옛 전방·일신방직 부지 개발, 광주역 도시재생 등 미래산업 기반 구축과 도시 현안 해결에 기여했다.

3·4급 승진 인사는 그동안 각 분야에서 축적해 온 업무 성과와 주요 수행 실적을 기준으로 삼았다. 직무수행 능력, 리더십, 전문성, 조직관리 역량 등을 종합적으로 심의했다.

시는 내달 7일 조직개편 시행에 맞춰 4급 이상 보직·전보인사, 5급 이하 승진·전보 인사를 순차적으로 마무리할 예정이다.

또 3개 청사 간 기능과 인력 배치도 지역별 행정수요와 생활권, 직무 전문성 등을 종합적으로 고려해 새로운 조직체계가 차질 없이 안정적으로 출항할 수 있도록 할 방침이다.

민형배 시장은 "행정통합은 서로 다른 조직과 사람, 일하는 방식을 하나의 체계로 맞춰가는 과정"이라며 "후속 인사와 조직개편도 이런 원칙을 바탕으로 안정적으로 이어가겠다"고 밝혔다.

bless4ya@newspim.com