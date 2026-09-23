청주시, 국회의원들과 정부예산 증액·지역 현안 해법 모색

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 23일 지역 국회의원들과 간담회를 열고 국비 확보를 논의했다.
- 국회 증액 건의사업 14건 413억원과 공모사업 8건을 설명했다.
- 반도체 클러스터 지정 등 주요 현안 해결에 공조를 강화하기로 했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 지역 국회의원들과 정부예산 증액과 하반기 공모사업 선정, 주요 현안 해결을 위한 공조 강화에 나섰다.
청주시는 23일 흥덕구청 대회의실에서 지역 국회의원 초청 간담회를 열고 국회 단계 정부예산 증액 등 핵심 과제 40건에 대한 국회 차원의 지원을 요청했다.
간담회에는 이장섭 청주시장과 정태훈 청주시의회 부의장, 이강일·이광희·이연희·송재봉 국회의원, 시 주요 실·국장 등 40여명이 참석했다.
시는 이날 ▲국회 증액 건의사업 14건 413억원 ▲하반기 정부 공모사업 8건 ▲주요 지역 현안 18건을 설명했다.
주요 증액 건의사업은 ▲유전자·세포치료 R&BD 실증플랫폼 구축 89억원 ▲AI용 첨단반도체 초미세피치 플립칩 기반구축 10억원 ▲오송생명과학단지 공공폐수처리시설 증설 50억원 ▲상발·대련지구 자연재해위험개선지구 정비 19억원 ▲미호강 국가하천 홍수예방사업 30억원 등이다.
하반기 공모사업으로는 'B.I.G 창업도시 프로젝트', 대도시 도심융합특구 후보지 선정, 청원 국민체육센터 건립, 농촌공간정비사업 등이 제시됐다.
주요 현안으로는 청주시 반도체 클러스터 지정, 청주 특례시 지정 기준 완화, 경부고속도로 회덕~청주 구간 10차로 확장 예비타당성조사 통과 등이 논의됐다.
이장섭 시장은 "청주시의 미래 성장동력을 확보하려면 국회 증액과 공모사업 선정 등 추가적인 국비 확보가 중요하다"며 "지역 국회의원들과 긴밀히 공조해 주요 사업이 차질 없이 추진되도록 하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com