부산시, 수도권서 '부산 바다의 맛, K-수산물 상생 팝업' 행사

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젊은 소비층 겨냥 메뉴 다양

K-수산물 경쟁력 향상 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국내산 참다랑어가 수도권 소비자와 만난다.

부산시는 '국내산 참다랑어 고소득화 시범사업'의 하나로 '부산 바다의 맛, K-수산물 상생 팝업'을 개최한다고 23일 밝혔다.

K-참다랑어 해체쇼[사진=부산시] 2026.09.23

행사는 오는 26일부터 10월1일까지 현대백화점 판교점 지하 1층 팝업존에서 열린다. 국내산 참다랑어와 고등어를 활용한 제품과 메뉴를 선보이고, 소비자가 국내산 수산물을 쉽게 접할 수 있도록 마련됐다.

행사 기간에는 부산 선적 어선이 국내 연근해에서 어획한 100㎏ 이상 참다랑어를 매일 현장에서 해체한다. 해체한 참다랑어는 한정 수량으로 판매한다.

국내산 고등어는 '고등어 봉초밥'과 '고등어 솥밥' 등으로 선보인다. 기존 수산물 소비층뿐 아니라 젊은 소비자도 쉽게 즐길 수 있도록 메뉴를 구성했다.

국내산 참다랑어 고소득화 시범사업은 대형선망 선단이 어획한 참다랑어를 국내 가공업체와 직거래해 선도와 품질을 높이는 사업이다. 유통 과정 개선을 통해 국내산 참다랑어의 부가가치를 높이는 것이 목표다.

부산시와 해양수산부의 제도 개선 등 행정 지원을 바탕으로 지난 3월 동원산업과 대형선망수협이 업무협약을 체결하면서 사업 추진 기반이 마련됐다.

심재민 해양수도전략실장은 "이번 행사가 국내산 참다랑어를 비롯한 K-수산물의 우수성을 알리고 소비를 확대하는 계기가 되길 기대한다"며 "민관 협력을 통해 신선하고 안전한 국내산 수산물을 소비자가 쉽게 접할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com